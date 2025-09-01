1일 국회 예결위 전체회의 출석 앞두고 사임 의사 밝혀 “이 상황 송구하다”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 김건희 여사 측에 귀금속을 건넸다는 의혹을 받는 이배용 국가교육위원장이 1일 사퇴 의사를 밝혔다.

이 위원장은 이날 입장문을 통해 “저는 오늘 국가교육위원장을 사임하고자 한다”며 “이같은 상황이 발생한 것에 대해 송구스럽게 생각한다”고 말했다.

이어 “언론에 보도된 내용의 사실 여부는 조사 과정에서 성실히 소명하겠다”고 덧붙였다.

스스로 물러난 이 위원장은 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 출석을 요구받은 상태였다.

이 위원장은 김건희 여사에게 10돈짜리 금거북이를 건넨 의혹을 받고 있다. 이와 관련해 지난달 28일 민중기 특별검사팀의 압수수색을 받았고, 이튿날인 29일 서울 용산 대통령실에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에 참석하지 않았다.

현재는 연가를 낸 상태다. 이를 두고 여권에서는 이 위원장이 국회 예결위에 불출석하기 위해 ‘도피성 휴가’를 냈다는 지적이 나왔다.

앞서 특검팀은 김 여사 일가의 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 모친 최은순씨를 압수수색하는 과정에서 금고에서 금거북이와 함께 이 위원장이 윤 전 대통령 부부에게 쓴 것으로 보이는 편지를 발견한 것으로 전해졌다. 특검은 이 위원장이 김 여사 측에 인사 청탁을 했고 이를 통해 국가교육위원장으로 임명된 게 아닌지 의심하는 것으로 알려졌다. 조만간 소환 조사도 할 것으로 보인다.

이 위원장은 이화여대 총장을 지낸 역사학자로, 박근혜 정부 시절 역사 교과서 국정화에 참여한 이력이 있다. 친일 인사를 옹호하는 등 왜곡된 역사관을 갖고 있다는 지적에도 2022년 9월 윤석열 정부의 초대 국가교육위원장으로 임명돼 교육계에서 논란이 됐다. 임기는 이달까지다.