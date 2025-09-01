무신사 단독 발매…헤리티지 감성에 착화감 더해

[헤럴드경제=전새날 기자] 프로-스펙스가 ‘마라톤 220(사진)’의 신규 색상 2종을 무신사에서 단독 발매한다고 1일 밝혔다.

제품은 마라토너 데이브 맥길리브레이가 1978년 총 5512㎞에 이르는 미국 횡단에서 착용한 역사적인 러닝화를 모티브로 했다. 2022년 한정판으로 선보인 블루와 옐로우 색상은 출시 첫날부터 오픈런 행렬을 이루며 완판됐다.

이번 시즌에는 화이트와 블랙 두 색상을 추가했다. 화이트는 시그니처 색상인 레드 포인트로 역동적인 분위기를 더했다. 블랙은 모노톤의 절제된 감각을 담았다.

디자인도 현대적으로 재해석했다. ‘플라잉 버드’ 로고와 클래식한 디자인을 유지하면서 전체적인 실루엣을 세련되게 다듬었다. 특별 제작한 10㎜ 쿠셔닝 인솔을 적용했다.

소비자 가격은 10만9000원이다. 프로-스펙스는 출시를 기념해 오는 14일까지 다양한 프로모션을 진행한다. 구매 고객 전원에게 10% 할인 쿠폰을 제공하고, 선착순 50명에게 마라톤 220 미니 러그를 증정한다.

프로-스펙스 관계자는 “풍부한 스포츠 헤리티지를 기반으로 과거와 현재를 잇고 있으며, 앞으로도 끊임없는 도전을 통해 스포츠 브랜드로 가치를 확장하겠다”고 말했다.