10년 누적 이용자 2767만 명, 예약 5억 건 10주년 기념 캠페인 기간 다양한 혜택 제공

[헤럴드경제=박혜림 기자] 지난 10년간 네이버 플레이스의 ‘네이버 예약’ 서비스를 통한 누적 예약 건수가 5억 건에 달하는 것으로 나타났다. 이용자 수도 2700만 명을 넘어, 대한민국 국민 2명 가운데 1명은 네이버 예약을 한 번 이상 사용한 것으로 집계됐다.

네이버㈜는 지난 10년 간 네이버 예약 서비스를 경험한 이용자가 약 2767만 명에 이르며, 누적 예약 건수는 5억 건으로 집계됐다고 1일 밝혔다.

네이버 예약 서비스 이용 후 작성된 리뷰 건수도 6900만 건에 이르렀다. 연령별로는 2030 세대의 예약이 62%에 달해 젊은층의 예약 서비스 이용률이 상대적으로 높은 것으로 확인됐다.

네이버는 지난 2015년 3월, 캠핑장 사업자들에게 온라인 예약 기능을 제공하는 솔루션 개념으로 처음 예약 서비스를 선보였다. 이후 사업자들의 큰 호응을 얻으며 캠핑장 뿐 아니라 음식점, 미용실, 숙박, 레저, 공연·전시, 병의원 등 다른 업종들로 확대 적용했고, ‘국내 대표 예약 서비스’로 자리매김하게 됐다.

네이버는 네이버 플레이스 예약 서비스 제공 10주년을 기념해 지난 10년 간 예약 솔루션을 적극 활용해 유의미한 사업적 성장을 이뤄낸 사업자 5인의 인터뷰 영상도 함께 공개했다. 이 가운데 10년간 네이버 예약을 활용해온 캠핑장 사업주는 “10년 전만 해도 예약 시스템을 따로 만들려면 1000~2000만원이 들어 부담이 됐는데, 네이버 예약 도입 후 예약부터 취소, 환불까지 한 번에 처리돼서 운영이 훨씬 수월해져 마치 직원을 한 명 둔 것 같은 느낌이었다”라고 소회를 전했다.

네이버는 네이버 플레이스 예약 서비스 이용자 및 사업자들에게 10주년 감사 의미를 담아 각종 이벤트도 진행한다.

먼저, 캠페인이 진행되는 9월 한 달 동안 매주 달라지는 업종별 기간 한정 혜택을 제공한다. 해당 기간 내 예약을 이용하면 기본 적립률에 더해 추가 5%의 네이버 페이 포인트를 적립해준다. 네이버플러스 멤버십 이용자의 경우 결제 금액의 최대 10%까지 적립이 가능하다.

또 2개 이상의 업종에서 예약과 결제까지 모두 완료한 이용자 중 결제 금액 순 상위 총 1000명에게 총 3000만 원 상당의 네이버 페이 포인트를 지급할 예정이다.

사업주와의 상생 의미를 새기는 ‘사장님 응원 리뷰 이벤트’도 펼쳐진다. 네이버 예약을 통해 업체 이용 후 응원 내용과 함께 필수 해시태그 ‘#예약 10주년’을 리뷰로 남기면 자동으로 참여할 수 있고 이후 추첨을 통해 참여자 1000명에게 총 3000만 원 상당의 네이버 페이 포인트를 지급한다.

이상철 네이버 플레이스 사업 부문장은 “앞으로도 네이버 예약이 SME의 사업 성장 동력이 되는 핵심 솔루션으로 자리매김할 수 있도록 서비스 기능을 고도화하고 다양한 지원 노력을 확대해 나가겠다”고 말했다.