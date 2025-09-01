산업안전보건공단·대한산업안전협회와 협력

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국필립모리스가 경상남도 양산에 있는 협력사 및 중소기업들을 대상으로 안전보건 전문화 교육에 나섰다고 1일 밝혔다. 이번 교육은 산업안전보건공단이 주관하는 ‘대·중소기업 안전보건 상생협력사업’의 일환이다.

지난 25일 대한산업안전협회 교육장에서 진행한 교육에는 8곳의 한국필립모리스 양산공장 협력사 및 지역 중소기업이 참여했다. 산업안전보건공단 부산광역지사 김규환 차장, 대한산업안전협회 경남동부지사 김관영 지회장, 한국필립모리스 양산공장 정창권 이사 등 주요 관계자들도 참석했다.

생산 현장에서 발생할 수 있는 주요 사고 유형과 위험 요인 개선, 보건관리체계 구축 등이 다뤄졌다. 안전보건 문화 정착을 위한 의식 교육도 함께 이뤄졌다.

한국필립모리스 양산공장 정창권 이사는 “이번 교육은 단순한 지식 전달을 넘어, 협력사와 지역의 중소기업이 모기업과의 파트너십을 바탕으로 위험을 줄이고 안전 혁신을 이뤄내는 중요한 시작점”이라며 “앞으로도 공급망 전반의 안전 수준을 높여 지역사회와 산업 전반에 긍정적인 변화를 만들겠다”고 말했다.

한편 한국필립모리스는 9월에는 지역 협력사와 합동 안전점검 및 설비 지원을, 10월에는 연간 성과를 공유하는 성과 세미나를 추진할 예정이다.