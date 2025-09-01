- 1일 ‘제7차 경제상황 현장 점검회의’…김태흠지사, 아산지역 제조업체 찾아

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 인공지능 전환 등 제조업 혁신 방안을 찾고 산업 현장의 목소리를 듣기 위해 아산지역 제조업 기업들과 만났다.

도는 1일 아산에 있는 반도체·디스플레이 장비 업체인 에이치앤이루자에서 ‘제7차 경제상황 현장 점검회의’를 개최했다.

김태흠 지사와 관계 공무원, 기업 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데, 이번 회의는 현안 보고, 기업 의견 수렴 등의 순으로 진행했다.

이날 회의에서 도는 ‘힘쎈충남 인공지능(AI) 기반 제조혁신 전략’ 보고를 통해 ▷혁신기반 확충 ▷맞춤형 인공지능 전환 기업 지원 ▷제조현장 인공지능 인력 양성을 바탕으로 한 제조혁신 실현 전략 3가지를 공유했다.

도는 제조업의 인공지능 대전환을 촉진하고자 이달 중 문 여는 제조기술융합센터를 통해 제조데이터 인공지능 분석 서비스 및 클라우드 통합 운영시스템을 구축한다.

또 내년에는 산업 인공지능(AI) 인증 지원센터를 설치해 시험평가장비 21종을 구축하고 국제표준 기반 인공지능 인증 체계를 마련하는 등 중소기업의 인공지능 전환을 위한 실증·지원 기반을 조성한다.

모빌리티 분야는 인공지능 도입·검증 기반 제공 및 솔루션 도입·확산 등을 통해 천안아산 연구개발(R&D)집적지구 내 중소기업 중심 인공지능 대전환을 추진한다.

아울러 중견기업 인공지능 제조공정 전환 지원, 중소기업 스마트공장 지원의 국가사업과 함께 소기업형 스마트공장 자체 지원을 통해 2030년까지 790개 기업에 4245억원을 지원하는 등 기업 제조공정 인공지능 전환에 박차를 가한다.

지난해부터는 인력 양성에도 집중해 인공지능·소프트웨어(SW) 중심 대학을 통해 오는 2027년까지 인공지능 전공 및 융합 과정 등을 운영, 관련 전공·융합생 1만 4650명을 양성한다.

여기에 충남 라이즈(RISE) 사업으로 계약학과도 운영해 첨단산업 분야 등 지역 산업 맞춤형 인재를 육성해 나갈 계획이다.

충남산학융합원, 충남테크노파크 등 5개 기관에 현장 중심 공동훈련센터도 운영해 재직자·채용 예정자 대상 직무 교육을 제공하고 인공지능 전환 사업과 연계해 현장 실무 역량을 강화한다.

이 자리에서 김 지사는 “충남은 반도체·디스플레이·자동차 등의 ‘제조업 중심지’로서 인공지능 도입을 통한 경쟁력 강화가 어느 곳보다 필요한 지역”이라며 “지역경제의 근간인 제조업의 부흥과 성장을 위해 더욱 대대적인 지원이 필요한 만큼 도가 ‘주력 제조업의 인공지능 대전환’을 적극 뒷받침할 것”이라고 말했다.