송파구조정선수단, 제41회 대통령기 전국시‧도대항조정대회서 금‧은‧동메달 획득 화천 평화배, 충주 탄금호배 이어 무타페어 부문 1위 차지…정상 등극!

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 송파구조정선수단이 제41회 대통령기 전국 시‧도대항조정대회에서 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 1개를 획득하는 쾌거를 이뤘다고 밝혔다.

대통령기 전국시·도대항조정대회는 국내 조정 발전과 우수 선수 발굴을 위해 매년 열리는 전국 규모의 권위 있는 대회다. 지난 8월 22일부터 24일까지 대한조정협회와 화천군 공동 주최로 열린 이번 대회에는 전국 각지의 실업팀과 대학 등 42개 팀이 참가해 실력을 겨뤘다.

송파구조정선수단은 ▲무타페어(2인승, 채세현·장예진)부문 7분 43초로 1위 ▲쿼드러플(4인승, 김혜연·채세현·박지윤·장예진)부문에서 7분 8초 2위 ▲싱글스컬(1인승, 박지윤) 8분 11초 3위를 기록하며 금‧은‧동메달을 모두 거머쥐었다.

올해 진행된 ‘제19회 화천 평화배’ 및 ‘제14회 충주 탄금호배’ 에 이어 이번 대회에서 무타페어 부문 1위를 차지하며, 송파구조정선수단이 무타페어 부문에서 ‘전국 최강’ 임을 다시 한번 입증했다.

송파구조정선수단은 2000년 창단 이래로 25년간 전국체전, 아시아선수권, 아시안게임 등에서 입상하며, 국가대표 선수를 배출하는 등 여성 조정의 최강자로 자리매김하고 있다.

구는 서울시 자치구 중 유일하게 조정선수단을 운영하고 있다. 특히, 미사리조정경기장 인근에 합숙 훈련소를 마련하고 충주호, 화천호 등에서 전지훈련을 실시하는 등 지속적인 지원을 이어오고 있다. 또, 생활체육으로서의 조정을 알리기 위해 ‘학생과 함께하는 조정 진로 체험’ 프로그램을 운영하는 등 선수단의 재능기부 활동도 활발히 펼치고 있다.

서강석 송파구청장은 “더운 날씨 속에서도 최선을 다해준 선수들에게 깊은 감사를 드린다”며 “이번 성과는 송파구조정선수단의 끊임없는 노력과 열정이 이루어 낸 값진 결과다. 지난 7월 충주탄금호배에 이어 또다시 정상에 오른 송파구조정선수단에 다시 한 번 축하드린다”고 전했다.