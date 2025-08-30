[헤럴드경제=나은정 기자] 대구의 한 중화식당에서 업주가 상의를 탈의한 채 음식을 포장하는 등 께름칙한 응대를 했다는 사연이 전해져 논란이다.

30일 자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 단골인 동네 중국집에 갔다가 황당한 장면을 목격했다는 A씨의 글이 게시됐다.

자신도 요식업 종사자라는 A씨는 이날 중국집을 찾아 짬뽕을 포장 주문했고, 해당 매장에 에어컨이 가동되기는커녕 선풍기도 없다는 것을 확인했다.

A씨는 “포장하러 왔으니 10분 정도 더운 건 참을 수 있다”면서도 “그런데 마스크와 위생모를 착용하지 않고 슬리퍼에 반바지 차림은 매번 본 모습이지만, 상의까지 벗은 채 접대부터 포장 마감, 매장 테이블 청소까지 하는 게 정상이냐”고 토로했다.

A씨가 공개한 사진에는 업주로 추정되는 남성이 상의를 탈의한 채 검은 비닐봉지에 음식을 담는 모습이 담겼다.

A씨는 해당 음식점이 평소에도 상식 밖의 운영을 해왔다고 지적했다.

그는 “장사가 잘 돼서 그런지 (손님들에게) 수년째 반말에 ‘현금영수증 달라’는 손님에겐 ‘세금 내게 하려고 하냐’고 응대한다”면서 “수년간 이해할 수 없는 운영을 봐왔지만, 상의 탈의는 위생법 위반 아니냐. 컨디션이 안 좋아서 밥 사러 나왔다가 여기가 중국인 줄 알았다”고 하소연했다.

더위가 물러간다는 처서가 지났지만 연일 한낮 30도가 넘는 폭염이 이어지면서 공공장소에서 상의를 탈의해 눈살을 찌푸리게 하는 모습은 여기저기서 포착된다. 지난 28일에는 KTX에서 상의를 탈의하고 앉아가는 남성의 모습이 모습이 온라인상에 확산돼 빈축을 샀다.

공공장소에서의 부적절한 신체 노출은 행위 정도에 따라 공연음란죄로 1년 이하의 징역, 500만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처하거나 경범죄 처벌법상 10만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료 처분을 받을 수 있다.