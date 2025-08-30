“싸갈 수 없다” 말에 호텔 뷔페서 계란 수십개 까고 가버린 여성 [차이나픽]

[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 산시성의 한 호텔에서 투숙객 여성이 뷔페에 마련된 삶은 계란 수십개의 껍질을 까버리고 사라져 비난을 받고 있다. 29일 중국 복수의 매체에 따르면 지난 26일 오전 시안의 한 호텔에서 30대 여성 투숙객 A씨는 어린 딸과 함께 무료 조식 뷔페를 이용하던 중 이 같은 일을 벌였다. 식사를 마친 A씨는 계란 20여 개가 담긴 접시를 통째로 가져왔다. 이를 본 직원이 “뷔페 음식은 마음껏 먹을 수 있지만 외부로 가져갈 수는 없다”고 제지하자, A씨는 테이블에 앉아 계란 껍질을 하나하나 까기 시작했다. 이어 그는 껍질을 벗긴 계란을 던지고 짓이기며 테이블을 난장판으로 만든 뒤 딸을 데리고 자리를 떠났다. 예상치 못한 돌발 행동에 다른 손님들이 놀란 눈빛으로 지켜봤지만, 그는 아랑곳하지 않고 행동을 이어간 것으로 전해졌다. 이 장면을 촬영한 영상은 호텔 측이 온라인에 올리면서 빠르게 확산됐다. 호텔 측은 “이번 일은 단순히 나쁜 성격 때문이 아니라 비뚤어진 마