[헤럴드경제=손미정 기자] 이재명 대통령이 30일 최악의 가뭄을 겪고 있는 강릉 일대에 즉각 ‘재난사태 선포’와 ‘국가소방동원령’ 발령을 지시했다.
‘똥손 우리 남편, 한 달 만에 금손 됐어요’ 셀프집수리 너도나도 줄섰다 [세상&]
[헤럴드경제=손인규 기자] “필름지를 자를 때는 이중칼질이 중요합니다. 다 할 수 있으니까 천천히 해보세요” 앞치마를 두른 40여명의 성인남녀가 온 신경을 가로세로 30㎝ 나무판에 집중하고 있다. 그리고 각자 커터 칼로 나무판에 붙은 필름지를 자른다. 작업이 어느 정도 마무리되자 강사는 “잠시 쉬었다가 이번에는 이중 나무판에 필름지 붙이는 연습을 해보겠습니
“싸갈 수 없다” 말에 호텔 뷔페서 계란 수십개 까고 가버린 여성 [차이나픽]
[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 산시성의 한 호텔에서 투숙객 여성이 뷔페에 마련된 삶은 계란 수십개의 껍질을 까버리고 사라져 비난을 받고 있다. 29일 중국 복수의 매체에 따르면 지난 26일 오전 시안의 한 호텔에서 30대 여성 투숙객 A씨는 어린 딸과 함께 무료 조식 뷔페를 이용하던 중 이 같은 일을 벌였다. 식사를 마친 A씨는 계란 20여 개가 담긴 접시를 통째로 가져왔다. 이를 본 직원이 “뷔페 음식은 마음껏 먹을 수 있지만 외부로 가져갈 수는 없다”고 제지하자, A씨는 테이블에 앉아 계란 껍질을 하나하나 까기 시작했다. 이어 그는 껍질을 벗긴 계란을 던지고 짓이기며 테이블을 난장판으로 만든 뒤 딸을 데리고 자리를 떠났다. 예상치 못한 돌발 행동에 다른 손님들이 놀란 눈빛으로 지켜봤지만, 그는 아랑곳하지 않고 행동을 이어간 것으로 전해졌다. 이 장면을 촬영한 영상은 호텔 측이 온라인에 올리면서 빠르게 확산됐다. 호텔 측은 “이번 일은 단순히 나쁜 성격 때문이 아니라 비뚤어진 마
“두 사람 다 김혜수가 아니었어?” 낯익은 얼굴, 누구길래…열풍 ‘대반전’
[헤럴드경제=차민주 기자] “둘 중 뭐가 진짜야?” 영화 ‘타짜’에 출연한 김혜수 배우의 연기 장면이다. 별다른 것 없어 보이는 사진 두 장이지만, 사실 둘 중 하나는 생성형 인공지능(AI)이 만들었다. 오른쪽이 바로 AI가 만든 사진. AI 사진 제작 툴 ‘나노바나나’에 명령어(프롬프트)를 넣어 제작한 결과다. ‘제2의 지브리 열풍’이라 불리는 AI 툴 나노바나나가 정보기술(ICT) 업계에서 새롭게 주목받고 있다. 압도적인 기술력을 자랑하지만 출처가 분명치 않아, 업계의 궁금증을 증폭시키고 있다. 업계에선 구글이 개발한 것으로 추정 중이다. 발등에 불이 떨어진 건 게임 3D 그래픽 업종이다. 나노바나나가 간단한 프롬프트만으로 전문가 수준의 2D·3D 사진을 제작하면서, 3D 관련 기술자들의 고용 안정이 휘청이고 있단 분석이다. ICT 업계에 따르면 AI 툴 나노바나나가 IT업계를 뒤흔들 ‘게임 체인저’로 주목받고 있다. 이날 구글 트렌드에 따르면 지난 30일(7월 22일~8월 22
[헤럴드경제=차민주 기자] “둘 중 뭐가 진짜야?” 영화 ‘타짜’에 출연한 김혜수 배우의 연기 장면이다. 별다른 것 없어 보이는 사진 두 장이지만, 사실 둘 중 하나는 생성형 인공지능(AI)이 만들었다. 오른쪽이 바로 AI가 만든 사진. AI 사진 제작 툴 ‘나노바나나’에 명령어(프롬프트)를 넣어 제작한 결과다. ‘제2의 지브리 열풍’이라 불리는 AI 툴 나노바나나가 정보기술(ICT) 업계에서 새롭게 주목받고 있다. 압도적인 기술력을 자랑하지만 출처가 분명치 않아, 업계의 궁금증을 증폭시키고 있다. 업계에선 구글이 개발한 것으로 추정 중이다. 발등에 불이 떨어진 건 게임 3D 그래픽 업종이다. 나노바나나가 간단한 프롬프트만으로 전문가 수준의 2D·3D 사진을 제작하면서, 3D 관련 기술자들의 고용 안정이 휘청이고 있단 분석이다. ICT 업계에 따르면 AI 툴 나노바나나가 IT업계를 뒤흔들 ‘게임 체인저’로 주목받고 있다. 이날 구글 트렌드에 따르면 지난 30일(7월 22일~8월 22