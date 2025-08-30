이재명 대통령이 30일 강원 강릉시청 재난안전상황실에서 열린 가뭄 대책 회의에서 발언하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=손미정 기자] 이재명 대통령이 30일 최악의 가뭄을 겪고 있는 강릉 일대에 즉각 ‘재난사태 선포’와 ‘국가소방동원령’ 발령을 지시했다.


