[헤럴드경제=김은희 기자] “더 이상 시니어가 시니어가 아닙니다.”

KB금융그룹의 시니어 특화 브랜드인 KB골든라이프를 총괄하는 이두나 부장에게 시니어 고객을 만나보면 어떠냐고 물었더니 의외의 대답이 돌아왔다. KB골든라이프가 첫발을 내디딘 2012년은 물론 최근 한두 해만 돌이켜 봐도 시니어의 개념이 완전히 달라졌다는 거다.

“당장 저만 해도 시니어인데요. 과거 50대는 자녀를 다 키우고 퇴직할 나이니까 교육비보다 생활비가 많이 들었다면 저는 아직도 교육비 지출이 늘어나고 있거든요. 예전의 시니어라면 병원비 할인 카드를 선호했겠지만 지금은 학원비 할인 카드를 더 많이 사용합니다. 과거 부(富)를 자녀에게 물려줘야 한다는 강박이 강했다면 이제는 고가 차량을 사고 해외여행을 즐기는 시니어도 많아졌죠.”

이 부장이, 그리고 KB금융이 주목한 건 바로 이러한 변화다. 시니어가 단순히 연령대에서 파생되는 전통적 이미지에서 벗어나 소비패턴이나 경제활동, 여가 등 생활 전반에서 새로운 모습으로 재정의되고 있다고 봤다. 젊고 활동적이며 경제력 있고 자기주도적인 세대. 그래서일까. KB금융은 시니어를 나이로 구분하지 않고 있다.

지난 25일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 만난 이 부장은 “시니어 고객의 특징은 매우 복합적인 면이 존재한다는 것”이라며 “단순히 연령대로 나누기보다는 시니어 고객 한분 한분의 금융 상황과 라이프스타일에 맞는 세분화된 접근을 해야 하고, 이는 지금도 앞으로도 계속될 숙제”라고 말했다.

말하자면 자산이 있고 없고, 주택을 보유 중이고 아니고, 은퇴 준비가 충분하고 아직 필요하고 등 개인 자산 상황에 따라 타깃팅이 매우 쉽지 않은 고객층이 바로 시니어라는 것이다.

그는 “흔히 은행에는 연령대에 맞춘 상품과 서비스를 정리한 커스터머 저니 맵(고객여정지도)이 있지만 시니어 고객이라고 ‘시니어 전용’을 선호하진 않는다”면서 “연령과 운영자산 규모(AUM), 채널 성향, 보유하지 않은 상품·서비스 등만 단순하게 나열해도 마케팅 조합이 1200개가 나오는데 실제로는 그보다 훨씬 많을 것”이라고 설명했다. 시니어 금융도 결국 핵심은 고객군을 잘게 잘게 쪼개 접근하는 개인화에 있다는 게 KB골든라이프가 오랜 연구 끝에 내린 결론이다.

이 부장은 “파이어족(경제적 독립을 통한 조기 은퇴)이라는 신조어가 있듯 은퇴를 언제 하느냐의 기준이 굉장히 모호하고 일시적으로 은퇴했다가도 구직활동을 해서 다시 직장에 다니는 분도 있다”며 “정기적인 소득을 일으키는 평생소득 TIF(타깃인컴펀드)가 40대에게 필요할 수도 있고 돌봄·요양이 꼭 70~80대에게만 필요한 요소가 아닐 수 있다”고 했다.

그러면서 “KB금융 내에는 은행뿐 아니라 여러 계열사가 시니어가 필요로 하는 상품과 서비스를 준비하고 있는데, 이 서비스가 필요한 고객이 곧 우리의 타깃”이라고 덧붙였다. 미래를 준비하는 이라면 모두가 KB골든라이프의 고객이라는 것이다.

KB골든라이프는 벌써 열세 살이다. 2012년 국내 금융사로는 선도적으로 시니어 사업에 뛰어들었다.

이 부장은 “당시 연금 시장 경쟁이 치열했는데 KB는 대면 접점 채널이 크고 고객 침투율도 높다 보니 다른 시중은행보다 먼저 고객의 니즈를 감지했다”고 회고했다.

론칭 당시 KB골든라이프는 은행 상품, 주로 퇴직연금에 국한돼 있었지만 이제는 그렇지 않다. 올해 7월에는 KB골든라이프로 그룹의 시니어 사업 역량을 결집하기로 했다. 그룹 차원의 고객, 상품·서비스, 채널 관리 역량을 종합한 시니어 비즈니스 협업 모델을 구축하겠다는 취지다.

이 부장은 “2015년 손해보험, 2016년 증권, 2020년 생명보험까지 들어오면서 고객을 같이 바라봐야 한다는 그룹 관점의 뷰가 생겼다”며 “은행만으로는 점점 커지는 시니어 시장에 다 대응할 수 없고 보험, 자산 증식, 케어, 위험관리까지 함께 필요하다고 인지하게 된 것”이라고 부연했다.

그는 “KB골든라이프는 시너지”라며 “은행 중심으로만 봤던 사고를 그룹 관점으로 넓히고 데이터까지 더해서 보는 것, 그래서 고객이 가지고 있는 금융 니즈는 적어도 KB금융그룹 안에서 모두 다 해소할 수 있도록 하는 게 우리의 궁극적인 목표”라고 강조했다. KB금융이야말로 가장 안정적인 계열사 포트폴리오를 갖추고 있기 때문에 고객의 니즈를 모두 충족시킬 수 있다고 이 부장은 자신했다.

KB골든라이프는 시니어 고객과 관련한 그룹 통합 데이터베이스(DB)를 구축하고 계열사의 데이터를 꼼꼼히 살펴 필요한 상품과 서비스를 발굴해 나갈 계획이다. 이 과정에서 계열사가 데이터를 상호 공유하고 소통하도록 돕는 일종의 다리 역할도 할 예정이다.

비금융 서비스를 포괄하는 솔루션을 제공하겠다는 것도 KB골든라이프의 큰 특징이다. KB라이프의 평창 카운티 같은 주거 돌봄 서비스가 대표적이다. 평창 카운티는 KB표 실버타운으로 생활, 건강, 가사, 문화여가 등의 서비스를 지원하고 있다.

이 부장은 “단순하게 어떤 금융상품에 가입하고 안 하고의 문제가 아니고 시니어 고객의 니즈를 충족시킬 수 있다면 비금융 서비스도 포괄하는 방향이 맞다”면서 KB금융이 강점을 갖는 부동산부터 건강, 문화, 세무, 법률까지 다양한 서비스를 제공하는 일종의 ‘라이프 파트너’로서 역할을 강조했다.

KB골든라이프는 최근 시니어 전담 컨설팅센터인 ‘KB골든라이프센터’를 서울·수도권 5곳에서 전국 12곳으로 확대했다. 기존 연금 외에도 상속, 증여, 요양, 돌봄, 헬스케어로 상담 영역을 넓혀 운영 중이다.

KB골든라이프를 그룹 차원의 브랜드로 확대하면서 출시한 국민은행의 유언대용신탁 상품은 이미 성공적으로 자리 잡은 모양새다. 7월 신규 가입액이 약 700억원이었는데 그간 연간 가입액이 300억~400억원 수준이었다는 점과 비교하면 한 달 만에 연 실적의 약 두 배를 달성한 것이다.

유언대용신탁은 말 그대로 유언을 대신하는 신탁으로 고객이 사망할 경우 사전에 지정한 수익자에게 자산을 상속할 수 있는 상품이다. 국민은행은 이번에 가입금액을 낮추고 절차를 간소화했다.

국민은행은 최근 고객이 자녀나 손자녀에게 자산을 증여할 때 증여세 신고 관리까지 한 번에 할 수 있는 증여플랜신탁 상품도 내놨다. 초기 단계 치매치료와 요양 관련 보장을 강화한 KB손해보험의 ‘KB골든케어 간병보험’을 비롯해 KB라이프생명이 준비 중인 치매케어 종합서비스와 요양·돌봄 전문상담 서비스, KB국민카드의 ‘KB골든라이프 올림카드’ 등과 함께 KB골든라이프 아래에 헤쳐모여 상호간 시너지를 도모할 방침이다.

이 부장은 “시니어 채널을 기존 5개에서 12개로 늘렸듯 이를 지속 확대하고 이번에 출시한 유언대용신탁, 증여·상속 서비스를 비롯해 자산순환도 염두에 두고 진행할 예정”이라며 “특히 시너지 측면에서 보험과 함께 추진하는 것이 옳은 방향”이라고 부연했다.

시니어 사업은 이환주 국민은행장은 물론 양종희 지주 회장도 직접 챙기고 있는 분야다. 이번 KB골든라이프의 브랜드 확장도 양 회장의 지시로 알려졌는데 하반기 경영진워크숍에선 주요 의제의 하나로 핵심 고객층으로 부상하는 시니어 등을 강조하기도 했다.

또한 이 행장은 스타벅스 굿즈를 사기 위해 커피를 마시는 트렌드를 예로 들며 금융상품에 가입했을 때 추가로 얻을 수 있는 비금융 혜택을 강화하는 방향으로도 사고를 확장해 보라는 지시를 직접 내리기도 했다는 전언이다. 이와 관련해 이 부장은 “시니어 고객이 원하는 여러 다른 비금융 서비스를 추가해 금융상품과 연계하는 방안 등을 고민하고 있고 외부 제휴 등도 검토하고 있다”고 귀띔했다.

시니어 시장을 두고 금융권 경쟁이 치열해지는 이때 KB금융만이 가진 차별화된 경쟁력은 무엇일까. 이 부장은 다년간의 경험과 노하우, 노련한 39명의 스타자문단을 꼽았다.

그는 특히 “KB는 시니어 브랜드 연혁 자체가 명확하게 앞서 있고 골든라이프센터를 지난 5년간 운영하면서 축적된 상담 사례만 해도 3만건이 넘는다”면서 “시니어 금융의 모습은 달라졌지만 이미 내부에 축적된 경험과 노하우는 누구도 단기간에 따라올 수 없다”고 단언했다.