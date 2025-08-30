[헤럴드경제=고승희 기자] 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 4주째 영국을 점령했다.

29일(현지시간) 공개된 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 최신 차트에 따르면 ‘골든’은 통산 4주째 1위에 안착했다.

‘골든’은 애니메이션 속 K-팝 걸그룹으로 악령으로부터 인간 세계를 지키고 황금빛 혼문을 만들어가는 헌트릭스의 곡이다. 한국계 미국인으로 SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 불렀다.

이 곡은 93위로 처음 싱글차트에 진입한 ‘골든’은 31위, 20위, 9위, 4위, 1위, 2위, 이후 3주 연속 1위를 올랐다. 이번주엔 올리비아 딘의 ‘맨 아이 니드’(Man I Need)를 제쳤다. 영국 오피셜과 함께 세계 양대 차트로 꼽히는 미국 빌보드에서도 두 번의 1위에 올랐다.

헌트릭스의 경쟁 걸그룹으로 악령들이 뭉쳐 데뷔한 보이그룹 사자 보이즈의 노래 ‘소다 팝’(Soda Pop)은 4위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 6위에 올랐다. 걸그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST ‘테이크다운’(Takedown)이 27위에 안착, OST 총 4곡이 싱글 차트에 진입했다.

그룹 블랙핑크의 노래 ‘뛰어’(JUMP)는 7주 연속 이 차트에 진입, 29위에 올랐다. 스트레이 키즈의 정규 4집 타이틀곡 ‘세리머니’(Ceremony)는 37위로 차트에 올랐다.

트와이스의 ‘스트래티지’(STRATEGY)는 39위, 로제와 팝스타 브루노 마스의 듀엣곡 ‘아파트’(APT.)는 46위에 안착했다. 하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이의 노래 ‘가브리엘라’(GABRIELA)는 53위를 기록했다.

앨범 차트 ‘톱 100’에선 스트레이 키즈의 4집 ‘카르마’(KARMA)가 22위로 차트인했고, 블랙핑크 제니의 솔로 1집 ‘루비’(Ruby)는 72위로 다시 진입했다.