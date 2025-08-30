[헤럴드경제=김주리 기자] 올해 두 번째 서울 지역에서 시행된 초·중·고등학교 졸업 학력 검정고시에서 4159명이 합격했다.

서울시교육청은 올해 제2회 초·중·고교 졸업 학력 검정고시에서 총 4159명이 합격했다고 29일 밝혔다.

합격률은 90.5％로, 지난 4월 치러진 올해 제1회 검정고시(85.6％)보다 올랐다.

초졸 합격률이 94.1％를 기록해 가장 높았고 중졸이 90.5％, 고졸이 90.2％로 뒤를 이었다.

초졸과 고졸에서는 80대가, 중졸에선 70대가 최고령 합격자였다.

최연소 합격자는 초졸 윤현석(11)군, 중졸 안수현(11)양, 고졸 박효주(12)양이다.

시교육청은 이번 시험에서 시각·청각 등 장애가 있는 48명의 응시자에게 대독·대필 등을 지원했고, 이들 중 31명이 합격했다.

거동이 어려운 응시자 4명에게는 ‘찾아가는 검정고시 서비스’를 제공했으며 이 가운데 3명이 학력을 취득했다.

재소자 중에선 34명의 합격자가 나왔다. 합격률은 94.4％로 평균보다 높았다.

합격증명서와 성적증명서, 과목합격증명서는 정부24 홈페이지 혹은 초·중·고등학교 행정실, 시교육청, 교육지원청 민원실에서 발급받을 수 있다.

합격증서는 다음 달 1일까지 서울시교육청 본관에서 수령하면 된다.