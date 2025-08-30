낮 최고 기온 전국 30~35도 예상 새벽~오후 수도권·충청권 소나기

[헤럴드경제=김용재 기자] 토요일인 30일은 전국 대부분 지역에서 소나기가 내리겠다. 낮 최고 온도는 35도까지 오르는 등 무더위가 이어질 것으로 전망된다.

기상청은 이날 최고 체감온도가 33도 안팎(전남권과 경상권 중심 35도 안팎)으로 오르면서 매우 무덥겠다고 예보했다. 도심 지역과 해안을 중심으로는 열대야가 나타나는 곳이 있겠다. 아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 30~35도다.

주요 도시별 예상 최저기온은 ▷서울 26도 ▷인천 26도 ▷춘천 24도 ▷강릉 27도 ▷대전 25도 ▷대구 25도 ▷전주 25도 ▷광주 25도 ▷부산 26도 ▷제주 27도다.

최고기온은 ▷서울 31도 ▷인천 30도 ▷춘천 32도 ▷강릉 33도 ▷대전 33도 ▷대구 35도 ▷전주 33도 ▷광주 33도 ▷부산 33도 ▷제주 33도다.

새벽부터 오후 사이 수도권과 강원내륙·산지, 충남북부, 충북중북부에 오후에는 그 밖의 충청권과 전라권, 경상서부내륙, 제주도에 소나기가 내리겠다.

일부 전남동부내륙과 경남서부내륙에은 저녁까지 소나기가 이어질 것으로 보인다.

특히 새벽부터 아침 사이 서울·인천·경기북부와 강원중북부내륙에 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 소나기가 전망된다.

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

소나기에 의한 강수량은 ▷수도권 5~60㎜(많은 곳 서울·경기북부 80㎜ 이상) ▷강원내륙·산지 5~60㎜ ▷충청권 5~30㎜ ▷전라권 5~30㎜ ▷경상권 5~30㎜ ▷제주도 5~20㎜로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 좋음 수준이다.