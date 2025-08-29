[헤럴드경제=서병기선임기자]배우 정가은이 택시 운전기사 자격증 취득 비하인드 스토리를 MBN ‘가보자GO(가보자고)’를 통해 공개한다.

오는 30일 방송되는 MBN ‘가보자GO’ 시즌5 9회 선공개 영상에는 배우이자 싱글맘인 정가은이 택시 기사로 깜짝 등장, 택시 운전기자 자격증을 취득하게 된 스토리와 첫 운행 수익을 공개해 눈길을 끈다.

MC 안정환과 홍현희는 정가은이 운전하는 택시에 올라 이들을 초대한 의문의 주인공인 ‘리틀 왕조현’을 만나러 이동한다. 이들은 택시에 놓인 정가은의 자격증을 보며 “본명이 백라희냐? 4월 17일에 자격증을 땄나 보다”면서 택시 운전기사 도전 이유에 대해 물어본다.

이에 정가은은 “유튜브를 하면서 콘텐츠에 대한 고민을 하던 중 내가 가장이다 보니 ‘제2의 직업을 가질 수 있는 콘텐츠를 찍으면 좋겠다’는 생각이 들었다. 그때 주변에서 택시 기사 자격증을 제안해 주셨다”라고 밝힌다.

이어 정가은은 “재밌어 보였다. 운전하는 것도 좋아한다. 그리고 아버지가 무사고 모범택시 기사셨다. 그래서 ‘해보자’는 생각으로 했다”라며 남다른 운전 유전자를 공개해 모두를 놀라게 한다. 특히 정가은은 유튜브 콘텐츠 촬영 당시 “나는 아이를 혼자 키우는 싱글맘이다. 나에게 주어진 일은 다 할 거다”라고 의지를 밝히며 강한 모성애를 드러낸바 있다.

이와 더불어 MC들이 택시 기사로서의 수익을 묻자, 정가은은 “2주 전에 4팀을 태웠다. 4시간 정도 운전해서 4만 원 벌었다”라고 밝혀 놀라움을 안긴다. 또 “촬영하다 보니 수익이 그랬다. 촬영 상관없이 시외로 운행하면 수입이 꽤 되겠더라”라고 덧붙여 그녀의 택시 운행에 대해 궁금증을 높인다.

한편, MBN ‘가보자GO’ 시즌5는 안정환과 홍현희가 친구의 집부터 그 인물을 가장 잘 보여줄 수 있는 일터나 연습실 등과 같은 특별하고 의미 있는 장소들을 방문해 인생 이야기를 나누는 전 국민 집들이 투어 프로그램으로 오는 30일 저녁 8시 20분에 방송된다.