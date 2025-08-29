[헤럴드경제=김광우 기자] “이게 다 죽은 생선이라니”

해수면을 가득 채운 물고기들. 언뜻 보면 그물 가득 물고기를 잡아 올린 광경으로 보인다. 하지만 현실은 정반대. 폐사한 양식장 물고기가 떠오른 모습이다.

원인은 다른 게 아니다. 바로 극단적인 날씨. 불볕더위에 바다가 뜨거워진 데다, 역대급 폭우까지 내리며 물고기를 괴롭히는 플랑크톤이 번성한 것.

심지어 이같은 떼죽음 현상은 점차 잦아지고 있다. 해양 생태계를 좌우하는 기후환경이 예측할 수 없는 수준으로 변화하고 있기 때문이다.

지난 26일 경남 남해안 총 7개 지역 양식장에서 넙치와 감성돔 등 7만8650만마리 어류가 폐사했다는 신고가 접수됐다. 이어 지난 28일 경남 하동군 한 양식장에서 숭어 3800마리가 폐사하는 일이 발생했다.

갑작스러운 어류 폐사의 원인은 ‘적조 현상’. 바다에 붉은 색소 성분을 가진 플랑크톤이 늘어나며, 바닷물 색깔이 변하는 현상을 의미한다. 적조를 일으키는 플랑크톤들은 어류의 아가미에 붙어 산소 교환을 방해하고, 독성 물질을 방출한다. 해양 생물의 생존을 위협하는 직접적인 원인이 되는 셈.

지자체들 또한 잇따르는 양식 어류 폐사의 원인으로 ‘적조 현상’을 지목하고 나섰다. 실제 지난 26일 약 8만마리 어류가 폐사한 지역에는 ‘적조주의보’가 발령된 상태였다. 28일 숭어 폐사가 발생한 하동군 또한 같은날 적조 특보를 발령했다.

무려 6년 만에 발생한 대규모 적조 피해. 원인으로는 ‘기후변화’가 지목된다. 여름철 폭염이 장기간 이어지며, 해수면 온도가 높은 상태로 유지된 탓이다. 적조를 일으키는 플랑크톤은 20~30도 고수온 구간에서 성장이 가장 왕성한 것으로 알려져 있다.

국립수산과학원에 따르면 경남 일부 해역에는 지난 7월초부터 고수온주의보가 발령됐다. 마른 장마 현상으로 인해, 일찍부터 폭염이 찾아온 영향이다. 이같은 고수온 현상은 두 달간 상시로 이어졌고, 해수 온도 또한 높은 수준을 유지했다.

여기다 장마 대신 국지성 집중호우가 반복된 것 또한 적조 현상 확산에 영향을 줬다. 특정 지역에 많은 양의 비가 단기간에 내릴 경우, 흡수되지 않은 물들은 바다로 흘러 들어간다. 그 과정에서 빗물에 포함된 질소, 인 등 영양염류가 바다로 유입된다.

해당 염류 성분은 적조 생물의 성장을 촉진하는 주요 요소로 작용한다. 플랑크톤 성장을 촉진하는 수온이 유지된 데다, 영양성분까지 유입된 셈. 쉽게 말해, 올해 남해안에 적조 현상에 최적화된 환경이 조성된 것이다.

실제 국립수산과학원 또한 7~8월 유해 적조 생물 중 하나인 코클로디니움 성장에 적합한 수온(24~27도)이 유지되면서, 적조가 유입하기 좋은 여건이 마련됐다고 전망한 바 있다. 심지어 이같은 현상은 반복될 가능성이 농후하다. 마른 장마와 함께 찾아오는 긴 폭염, 그리고 국지성 집중호우가 한국의 여름 날씨 패턴으로 자리 잡고 있기 때문.

물론 폭염이 꼭 적조 현상으로 이어지는 것은 아니다. 오히려 지나치게 강도 높은 폭염은 적조의 생존을 위협한다. 특히 수온 30도를 넘어설 경우, 플랑크톤이 스트레스를 받아 사멸할 수 있다.

그렇다고 더 심한 더위를 기대할 수는 없는 노릇. 30도를 넘나드는 고수온은 적조보다 더 위협적이다. 경남도에 따르면 올해 통영 33개 어가에서는 고수온으로 인해 우럭과 숭어 등 239만마리가 폐사했다. 지난해에는 역대급 고수온 현상이 나타나며 경남도에서만 2800만마리가 넘는 물고기가 떼죽음을 당했다.

결과적으로 기온 상승이 이어지며, 어류 폐사 우려는 더 커질 수밖에 없다는 얘기. 국립수산과학원에 따르면 1968년부터 2023년까지 총 56년간 우리나라 해역 표층 수온은 1.44도 상승한 것으로 나타났다. 이같은 추세는 2100년까지 이어질 것으로 예측된다..

사정이 이렇다 보니, 정부 또한 급변하는 날씨에 따른 양식 수산물 피해 대응에 나서고 있다. 해양수산부는 지난 5월 ‘2025년 고수온·적조 종합대책’을 통해 ▷양식장 대응 장비 조기 지원 ▷고수온 취약 수산물 조기 출하 유도 ▷양식 긴급방류 절차 간소화 등 정책을 시행한다고 밝혔다.

해양수산부 관계자는 “고수온에 취약한 조피볼락, 넙치, 전복 등에 대해 사전에 수급·가격 동향을 제공해 조기 출하를 유도하고 소비 촉진도 지원할 예정”이라며 “해수부가 비상대책본부를, 지자체 등이 현장대응반을 구성해 대응과 피해복구도 빨라지게 할 것”이라고 설명했다.