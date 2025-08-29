청렴‧상호존중 문화 정착 다짐

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 청렴문화 확산과 상호 존중의 조직문화 조성을 위해 9월 1일부터 5일까지 5일간 ‘2025 청렴주간 청렴축제’를 연다.

올해 청렴축제는 전 직원이 평등의 상징인 청바지를 입고 출근하는 ‘청바지(’청렴은 바로 지금‘ 줄임말) 캠페인’을 시작으로 기존 청바지데이를 청렴축제로 확대해 다채로운 프로그램을 마련했다.

주요 프로그램은 ▷공직자 청렴 강화를 위한 익명신고 모의훈련 ▷갑질 예방 교육 및 청렴 특강 ▷문화공연과 청렴라이브 ▷직원 참여 청렴캠페인 및 체험행사 ▷전 직원 청렴다짐 공유 행사인 ‘청렴데이(DAY)’ 등이다.

특히 청렴주간 첫날인 9월 1일 오전 출근길에는 고광완 행정부시장이 직원들에게 청렴 기념품을 전달하며 청렴한 광주 조성을 홍보한다.

고광완 행정부시장은 “청렴은 공직사회의 기본 가치이자 시민 신뢰의 출발점”이라며 “이번 청렴축제를 통해 상호존중의 조직문화와 함께 청렴이 시정 전반에 뿌리내리길 바란다”고 말했다.