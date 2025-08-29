[헤럴드경제=김보영 기자] 호주 퀸즐랜드 대학교 연구팀이 세계 최초로 실험실에서 살아있는 피부를 배양하는 데 성공했다.

22일(현지시간) 미국 과학기술매체 인터레스팅 엔지니어링에 따르면 퀸즐랜드대 프레이저 연구소는 줄기세포를 이용해 혈관과 모낭을 비롯 신경, 면역세포까지 갖춘 피부 모델을 만들어냈다. 전 세계에서 자체 혈액 공급이 가능한 유일한 피부 모델이라는 점에서 주목된다.

연구를 이끈 아바스 샤피이 박사는 “세계 어느 곳에서도 개발된 적 없는 가장 실제와 같은 피부 모델”이라며 “이를 통해 질병을 연구하고 치료법을 보다 정확하게 시험할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구의 핵심은 역분화 줄기세포(iPSC)와 오가노이드(Organoid) 기술이다. 연구진은 환자에게서 채취한 피부세포를 역분화 기술로 되돌려 줄기세포 상태로 만들었다. 이 줄기세포는 특정 조건에서 인체의 어떤 세포로든 전환될 수 있는데, 이 점을 이용해 줄기세포가 스스로 조직 구조를 형성하며 성장하는 ‘피부 오가노이드’를 만들었다.

샤피이 박사는 “줄기세포를 페트리 접시에 넣고 미니 버전의 피부로 키웠다”며 “그런 다음 동일한 줄기세포를 이용해 작은 혈관을 만들고 이를 성장하는 피부에 추가했다”고 말했다. 그는 “배양된 피부는 자연스러운 인간의 피부와 똑같이 발달했다”며 “여러 겹의 층, 모낭, 색소침착, 신경 구조를 갖췄고 무엇보다 자체 혈액 공급망이 형성됐다”고 설명했다.

연구진은 이 인공 피부가 기존 피부 이식의 한계를 보완하고, 건선, 아토피성 피부염, 경피증 등 염증성 피부 질환의 치료와 연구에도 돌파구를 열 것으로 기대하고 있다.

공동 연구자인 코스로테라니 교수는 “피부 이식은 심각한 상처와 화상을 치료하는 데 사용되지만 효과가 제한적이고 감염 위험이 높다”며 “이 피부 모델은 상처 치유, 재생 의학, 정밀 피부과와 함께 기존 치료법을 한 단계 더 발전시키는 데 기여할 것”이라고 말했다.

이번 연구는 퀸즐랜드 메트로 노스 헬스의 지원을 받아 진행됐으며, 학술지 ‘어드밴스드 헬스케어 매터리얼즈(Advanced Healthcare Materials)’에 게재됐다. 연구진은 앞으로 이 피부 모델을 활용해 피부 질환의 발병 과정을 더욱 정밀하게 연구하고, 환자 맞춤형 치료법 개발 및 임상 적용을 확대한다는 계획이다.