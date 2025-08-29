뉴코아아울렛 인천점에 13호점 가성비에 1년반만에 900만개 판매

[헤럴드경제=강승연 기자] 이랜드리테일이 29일 즉석 식품 브랜드 ‘델리 바이 애슐리’ 13호점을 뉴코아아울렛 인천점에 열었다고 밝혔다.

델리 바이 애슐리는 이랜드이츠의 월드 고메 뷔페 애슐리퀸즈의 인기 메뉴를 즉석 섭취 식품 형태로 선보인다. 매장에서 당일 조리한 식품을 3990원 균일가로 판매한다. 한식 반찬과 계절 메뉴도 있다. 출시 약 1년 6개월 만에 누적 판매 900만개를 돌파하고, 하루 평균 3만 개 이상 판매를 기록 중이다.

약 60평 규모로 조성된 델리 바이 애슐리 인천점은 애슐리퀸즈의 시그니처 메뉴를 포함해 약 150여종의 메뉴를 선보인다.

해당 점포는 인천터미널역과 구월동 중심 상권에 위치해 있고 백화점·영화관·로데오거리 등 다양한 상업시설과 인접해 있다. 교통 접근성이 뛰어나고 유동인구가 풍부해 높은 집객 효과가 기대되는 곳이다.

이랜드리테일은 이번 신규 출점을 통해 서부 수도권까지 소비자 접점을 확대하며 접근성과 편의성을 더욱 강화할 계획이다.

이랜드리테일 관계자는 “델리 바이 애슐리는 유통 현장에서 집객 효과가 큰 핵심 콘텐츠”라고 말하며 “한 끼 식사부터 야식, 간식까지 부담 없이 즐길 수 있는 메뉴가 많아 퇴근 시간이나 주말에 매장을 찾는 고객이 더욱 늘어날 것으로 예상한다”고 말했다.