[헤럴드경제=나은정 기자] 경북 경주의 4성급 호텔에서 사우나 시설 내부가 외부에 노출되는 일이 발생한지 한 달도 안돼 경기 안산의 한 5성급 리조트에서도 같은 일이 일어나 충격을 주고 있다.

29일 연합뉴스에 따르면 지난 23일 오후 7시 30분쯤 투숙객 A씨가 리조트 주변을 산책하던 중 1층 남성 사우나 창문을 통해 내부가 보이는 것을 확인했다.

A씨가 있던 산책길은 투숙객들이 자주 오가는 장소로, 당시 사우나가 운영 중인 시간이어서 내부 이용객들의 모습이 고스란히 드러났다고 한다.

A씨는 “창문을 통해 사우나 내부가 보여 깜짝 놀랐다”며 “안에 있는 사람들은 자신들의 모습이 외부에서 보인다는 것을 모르는 것 같았다”고 말했다.

뒤늦게 사실관계를 확인한 리조트 측은 “사우나 이용객으로 추정되는 누군가가 창문 블라인드를 올려 벌어진 일로 보인다”고 해명했다. 해당 유리창에는 사생활 보호를 위한 필름이 시공돼 있으나 야간에 시야를 가리기에는 농도가 충분치 않아 리조트 측이 블라인드를 내려 시야를 가려왔는데, 누군가 이를 올려서 벌어진 일이라는 것이다.

리조트 측 관계자는 “외부 노출 사실을 인지하고 보완 방법을 검토 중”이라며 “블라인드를 임의로 조작할 수 없도록 고정하거나 필름을 다시 붙이는 방안을 논의하고 있다”고 말했다.

앞서 경주의 한 호텔에서도 지난 11일 유리창 보호 필름의 성능이 떨어져 사우나 내부가 노출된 사실이 알려져 호텔 측이 “재발 방지를 위해 주기적으로 시설을 점검하고 임직원 보안인식 강화 교육을 할 예정”이라며 사과한 바 있다.