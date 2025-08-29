예약 건수 전년 대비 34.5% 증가 베트남·일본·서유럽 순 높은 선호 다양한 노선, 합리적 가격에 제공

교원투어 여행이지는 추석 황금연휴 출발 상품을 합리적 가격에 선보이는 ‘추석 연휴 마지막 찬스’ 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다.

교원투어가 올 추석 황금연휴(10월 3~9일) 예약 데이터를 분석한 결과, 이 기간에 출발하는 패키지 예약 건수는 지난해 추석 연휴 대비 34.5% 증가한 것으로 나타났다. 지난해보다 연휴 기간이 길어지면서 해외여행 수요가 늘어난 데 따른 것으로 분석된다.

지역별 선호도를 보면 베트남이 전체 예약의 18.3%를 차지하며 최고 인기 여행지로 꼽혔다. 베트남에 이어 일본이 11.5%로 2위를 기록했다. 장거리 여행지 가운데 선호도가 가장 높은 서유럽(사진)이 10.9%로 3위에 올랐다. 이 같은 예약 비중은 지난해 연휴보다 3.8%포인트 증가한 수치다. 중국(8.8%)과 동유럽(8.7%)이 각각 4위와 5위를 차지했다.

여행이지는 아직 황금연휴 여행 계획을 세우지 못한 고객을 위해 연휴 출발 상품을 ▷유럽 ▷남태평양·미주 ▷동남아 ▷일본 ▷중국·몽골·중앙아시아 ▷대만·홍콩·마카오 ▷지방 출발 등으로 구성했다.

특히 추석 연휴 장거리 여행 수요 증가에 대응해 대한항공, 아시아나항공, 티웨이항공, 에어프레미아 등 국내 항공사뿐만 아니라 주요 해외 항공사의 좌석도 대량 확보했다.

교원투어 관계자는 “올 추석은 역대급 황금연휴로 그 어느 때보다 해외여행 수요가 많을 것으로 보인다”며 “아직 여행 계획을 세우지 못한 고객들께서는 이번 프로모션을 통해 합리적인 가격으로 해외여행을 준비해 보길 바란다”고 말했다. 김상수 기자