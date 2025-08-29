[2026년 정부 예산안] 신임 경찰 충원 4800→6400명 확대 저위험 권총·차세대 외근조끼 등 보급 수사역량 강화 위한 AI 기반 장비 확충

[헤럴드경제=이용경 기자] 정부가 나날이 증가하는 보이스피싱·마약·스토킹 등 민생범죄를 막기 위해 3101억원의 예산을 투입한다. 신임경찰 인력은 기존보다 30%가량 확대하고 현장 경찰관들에게는 저위험 권총과 차세대 외근조끼 등을 보급해 즉시 대응력을 강화한다. 인공지능(AI) 기술을 기반으로 마약채널 첩보시스템을 구축하는 등 마약류 범죄에 대한 수사 역량도 높일 방침이다.

29일 기획재정부가 발표한 2026년도 예산안에 따르면 정부는 민생범죄 척결을 위해 총 3101억원을 편성했다.

각종 범죄에 대한 현장대응·수사능력을 높이기 위해 총 729억원을 투입하고 신임 경찰 채용인원을 대폭 늘린다. 내년 기수당 채용인원은 현재 2400명에서 3200명까지 늘어난다. 이렇게 되면 연간 새로 선발되는 신임 경찰관은 기존 4800명에서 6400명으로 33.3%가량 확대된다.

또한 정부는 최근 잇따르고 있는 강력범죄 사건에 대한 즉시 대응력을 강화하기 위해 현장 경찰관들에게 저위험 권총 7746정, 차세대 외근조끼 7765벌 등을 보급한다. 무도실무관에게도 바디캠을 확대 지급하는 등 관련 인력과 장비를 확충할 계획이다.

정부는 특히 AI를 기반으로 한 수사역량 강화에 중점을 두고 총 88억원을 투입한다. 우선 ‘온라인 사제총기 위험정보 감시체계’ 구축에 새롭게 9억원을 배정했다. 지난달 인천 송도에서 발생한 사제총기 사건 이후로 경찰의 부실 대응 논란이 불거졌던 만큼 사전에 철저한 AI 기술을 활용해 대비 태세를 갖추겠다는 뜻으로 풀이된다. AI 기반 폐쇄회로(CC)TV 영상분석과 정신질환행동분석에도 각각 28억원, 21억원을 배정했다.

이 밖에도 정부는 AI를 활용한 ‘마약채널 첩보시스템’을 구축하기 위해 7억원을 편성했다. 경찰청은 마약 범죄가 기승을 부리면서 마약수사 전담 인력을 대폭 확대하는 등 특단의 대책을 시행하고 있다. 지난 3~6월 집중단속을 벌인 결과 5000명이 넘는 마약 사범을 검거했다. 이 가운데 온라인 마약류 사범은 1800여명으로 지난해 같은 기간보다 28%가량 증가했다. 경찰은 하반기 집중단속을 내년 1월 말까지 이어간다.

아울러 정부는 점차 강력범죄로 확대·발전하고 있는 스토킹 등 관계성 범죄를 비롯해 보이스피싱과 같은 생활범죄에 대응하기 위해 총 587억원을 투입한다. 이를 통해 스토킹 위치추적 시스템에 대한 법무부와 경찰청 간 연계를 강화하고 각종 보이스피싱 방지를 위한 조직 및 장치를 새롭게 갖추거나 보강하기로 했다.

한편 피해자 보호를 위해 ‘범죄 피해구조금’을 개편하고 경상 피해자를 대상으로 한 ‘긴급 생활안정비’를 도입하는 데는 310억원을 투입하기로 했다. 강력범죄 피해자의 심리 치료를 보장하기 위해 스마일센터(범죄피해자 심리 치유 전문기관) 운영 시간도 야간·주말까지 확대된다. 형사피고인에 대한 국선전담 변호인을 기존 254명에서 274명으로 늘리고 회생법원 3곳을 신설하는 예산도 1387억원이 책정됐다. 통합 도산지원센터 운영을 확대해 경제적 약자의 빠른 재기도 지원하기로 했다.