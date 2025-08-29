북한 이해와 통일 공감대 형성을 위한 시민 참여형 교육의 장 마련

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]민주평화통일자문회의 나주시협의회(협의회장 김남홍)는 지난 27일 나주시 가족센터 어울림강당에서 민주평통 자문위원과 시민 등 60여 명이 참석한 가운데 2025년 평화통일 시민교실을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

평화통일 시민교실은 통일·대북 정책에 대한 국민적 이해도와 공감대 형성, 확산을 위해 매년 개최되고 있다.

이번 시민교실은 김남홍 협의회장의 개회사를 시작으로 국립통일교육원 엄현숙 교수의 특강이 진행됐다. 특히 시민들이 직접 통일에 관한 생각을 적어내는 ‘한줄생각 이벤트’가 마련돼 큰 호응을 얻었다.

김남홍 협의회장은 “이번 시민교실을 통해 북한의 변화를 이해하고 통일에 대한 우리의 역할에 대해 함께 고민해 보는 뜻깊은 시간이 되었다”면서 “앞으로도 평화통일 기반 조성에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

민주평화통일자문회의 나주시협의회는 평화통일 기반 조성에 대한 시민의 공감대를 확대하고자 평화통일 시민교실 개최를 비롯한 다양한 활동을 이어오고 있으며 앞으로도 시민 속의 기관으로서 통일 공감대 확산에 앞장설 계획이다.