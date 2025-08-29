2025~2029년 국가재정운용계획 GDP 대비 국가채무비율 내년 51.6% 연평균 지출 증가율 5.5%…적자 지속 국가채무 2029년엔 1800조원대 전망

내년 국가채무가 1400조원을 넘어 국내총생산(GDP) 대비 비율이 50%를 돌파할 전망이다. 정부가 빠듯한 세수여건 속에서 27조원대 지출 구조조정에 나섰지만, 총지출의 상당 부분은 여전히 국채 발행 확대에 의존할 수 밖에 없는 상황이다.

인공지능(AI)등 성장 잠재력이 높은 분야에 재정을 집중 투입해 경제 성장능력을 키우고 세수를 확충하겠다는 정부의 구상이 실현되기 전까지는 재정 여건의 악화가 불가피할 것으로 보인다.

기획재정부는 29일 발표한 ‘2026년도 예산안’ 및 ‘2025~2029년 국가재정운용계획 주요 내용’에서 내년 통합재정수지가 53조8000억원 적자를 기록할 것으로 예상했다. 세금 등으로 벌어들일 총수입(674조2000억원)보다 예정된 총지출(728조원)이 54조원 가량 많다는 얘기다.

실질적인 나라살림 상태를 보여주는 관리재정수지 적자는 109조원으로, 올해 본예산(73조9000억원 적자)보다 35조1000억원 늘어날 전망이다. 관리재정수지는 통합재정수지에서 국민연금 등 4대 보장성 기금을 차감한 수치다.

GDP 대비 관리재정수지 적자 비율은 올해 본예산 기준 2.8%에서 내년 4.0%로 1.2%포인트 상승할 것으로 분석됐다. 올해 추경 기준으로는 4.2%를 기록한 뒤 2029년까지 매년 4.0~4.4% 수준을 오갈 것으로 전망된다.

관리재정수지 적자를 GDP 대비 3% 이내로 억제하겠다는 재정준칙은 2020년 이후 한 차례도 지켜지지 않았으며, 새 정부 들어서는 사실상 폐기된 것으로 평가된다.

국가채무는 올해 본예산 기준 1273조3000억원에서 내년 1415조2000억원으로 141조9000억원 증가할 전망이다. 2차 추경을 거치며 이미 1300조원(1301조9000억원)대로 올라선 국가채무가 더욱 불어나는 셈이다. 매년 100조원 이상씩 늘어나 2029년에는 1788조9000억원에 이를 것으로 예상된다.

이에 따라 GDP 대비 국가채무 비율은 올해 본예산 기준 48.1%, 2차 추경 기준 49.1%, 내년 51.6%로 올라선다. 2029년에는 58.0%까지 급상승할 것으로 예상된다.

GDP 대비 국가채무 비율은 2023년 50.4%로 처음 50%를 넘어섰으나, 국민계정 통계의 기준연도가 변경(2015년→2020년)으로 변경되면서 다시 50% 아래로 내려갔다. 정부 전망대로 비율이 다시 50%를 넘어 60%에 근접한다면 국가신용등급에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 우려도 커질 수 있다.

내년 시장조성용 및 차환 발행을 제외한 국채 순발행 규모는 116조원으로, 코로나19 여파가 있었던 2021년(120조6000억원) 이후 최대치다. 이 중 부진한 세수가 재정지출 증가세를 따라가지 못하면서 일반회계 세입 부족분 보전을 목적으로 발행하는 적자국채는 110조원이다. 예상된 국채 이자비용만 30조1000억원(총지출 기준)에 달한다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 언론 브리핑에서 “지난 정부는 지출증가율을 낮춰 재정건전성을 확보하려고 했지만 오히려 잠재성장률이 더 떨어지고 그만큼도 성장하지 못하는 상황이 벌어졌다”면서 “소극적인 재정 운용이 성장률을 낮추고 세입 기반을 축소시키는 악순환으로 빠져선 안 된다”고 말했다.

그는 “국가채무 비율 58%는 확장 재정으로 성장률이 올라가고 세입 여건 개선되는 선순환 구조가 성공했다는 가정을 굉장히 높게 하지 않은 결과”라며 “AI에 집중해 세계에서 없는 AI 자동차, AI 노트북 등이 나오면 상황이 달라질 수도 있다”고 했다.

정부는 2025~2029년 연평균 재정수입 증가율을 4.3%로 전망했다. 이 중 국세수입 연평균 증가율 전망치는 4.6%로 잡았다. 내년 국세수입은 기업실적 호조세 유지와 내수 회복 등을 고려해 올해 2차 추경예산보다 18조2000억원 늘어난 390조2000억원으로 추산했다. 세외수입은 연평균 1.9%, 기금 수입은 4.2% 각각 증가할 것으로 내다봤다.

2025~2029년 연평균 재정지출 증가율은 수입 증가율보다 높은 5.5% 수준으로 관리하겠다고 밝혔다. 연평균 증가율은 의무지출 6.3%, 재량지출 4.6%로 각각 제시했다.

GDP 대비 국세·지방세 비율을 뜻하는 조세부담률은 경기 회복에 따른 국세수입 증가로 내년 18.7%에서 2029년 19.1%까지 완만히 상승할 것으로 정부는 내다봤다. 사회보험료 등을 포함한 국민부담률도 이 기간 26.2%에서 27.0%로 올라간다. 양영경 기자