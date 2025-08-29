- 고려대 김희남 교수팀, 병원성 공생균에 의한 아토피 발병 메커니즘 규명

[헤럴드경제=구본혁 기자] 소아 아토피 피부염은 피부질환이 아니라 전신성 염증질환이었다.

아토피 피부염의 근본적인 발병 메커니즘이 국내 연구진에 의해 규명됐다.

한국연구재단은 고려대학교 김희남 교수 연구팀이 아토피 피부염의 발병이 산모 장내의 특정 병원성 공생균과 식이섬유 섭취 부족에서 기인한다는 사실을 규명했다고 밝혔다.

아토피 피부염의 유병률은 지난 수십 년간 전 세계적으로 증가해 왔으며, 그중에서도 전 세계 소아 인구의 약 30%가 이 질환의 영향을 받는 것으로 나타났다. 일반적으로 생후 3~6개월 사이에 발병하며, 대부분 생후 12개월 이내에 증상을 보이는 것으로 알려져 있다.

그동안 아토피 피부염의 병리학적 기전에 대한 이해는 주로 피부 조직에 초점을 맞춰 이루어져 왔다. 그러나 최근 들어 아토피 피부염이 단순한 피부 질환이 아니라, 장내 마이크로바이옴의 교란과 밀접하게 관련된 전신성 염증 질환이라는 점을 뒷받침하는 증거들이 늘어나면서, 관련 질환 연구는 새로운 국면에 접어들고 있다.

연구팀은 이전 연구에서 장내 주요 우점균(가장 많은 균종) 중 하나인 피칼리박테리움(Faecalibacterium) 속 일부 종이 아토피 피부염을 앓는 소아 환자에게서 비정상적으로 높게 존재한다는 것을 확인하고, 이들이 병원성 공생균으로서 아토피 피부염의 발병에 능동적으로 관여할 가능성을 제시한 바 있다. 이번 연구에서는 병원성 공생균이 실제로 피부 증상을 유발하는 과정을 실험쥐에서 재현했다.

해당 균을 모체의 장내에 주입한 결과, 모체와 자손에서 전신 염증이 관찰되었다. 특히, 모체에게 식이섬유가 부족한 사료를 제공했을 때, 자손에서 전신 염증이 더욱 증폭되어 피부 병변까지 유도됨이 확인됐다.

이러한 결과는 피칼리박테리움 병원성 공생균에 의해 유도된 모체 장내 미생물 불균형과 식이섬유 결핍 식습관이 자녀의 초기 생애 질환 발달에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

이번에 규명된 아토피 피부염의 발병 기전을 통해, 모체의 장내 마이크로바이옴이 자녀에게 질병을 유발하는 구체적인 과정이 밝혀졌으며, 아토피 피부염의 근본적인 발병 원인도 확인됐다.

김희남 교수는 “향후 과제는 병원성 공생균과 식이섬유 결핍 식단이 아토피 피부염 및 기타 만성 질환에 미치는 영향을 인간 코호트를 통해 정량적으로 평가하는 것”이라며 “이는 아토피 피부염의 정밀 진단과 표적 치료법 개발의 기반을 마련하는 데 중요한 전환점을 제시할 것”이라고 설명했다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 바이오의료기술개발사업 지원으로 수행된 이번 연구성과는 의과학 분야 국제학술지 ‘마이크로바이옴(microbiome)’에 8월 29일 온라인 게재됐다.