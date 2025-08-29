[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계면세점은 세계적으로 존경받는 마스터 블렌더 빌리워커의 손끝에서 탄생한 위스키 ‘글렌알라키 싱글 캐스크 2종’을 면세업계 단독으로 출시했다고 29일 밝혔다.

글렌알라키는 전 세계 위스키 애호가들이 주목하는 브랜드로, 이번에 선보인 제품은 ‘글렌알라키 싱글캐스크 2012 12년 PX(페드로히메네즈)’와 ‘글렌알라키 싱글캐스크 2012 12년 올로로소’다.

두 제품은 2012년 7월 증류 후 단 한 번도 옮겨 담기지 않고 지난 2024년 11월까지 12년간 숙성된 뒤 병입됐다. PX는 716병, 올로로소는 339병 한정으로 생산됐다.

신세계면세점은 이번 신제품을 비롯해 다양한 글렌알라키의 대표 상품들을 직접 체험할 수 있도록 다음 달 7일 별도 시음회도 진행할 예정이다.

앞서 신세계면세점이 올해 초 선보인 단독 제품 ‘글렌알라키 12년 PX SSG 에디션’은 스테디셀러로 자리 잡았다.

신세계면세점 관계자는 “이번 제품은 위스키 애호가들에게 희소성과 개성을 동시에 갖춘 특별한 경험을 제공한다”며 “앞으로도 차별화된 상품들을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.