한강조망 확보에 2000억원 투자 재건축 중 처음…獨 슈코 창호 도입

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설은 압구정2구역 재건축에 ‘조합원 100% 한강 조망’ 청사진을 공개했다고 29일 밝혔다. 압구정2구역 재건축에 제시한 ‘새로운 100년을 열어갈 도시’라는 미래 비전의 일환이다.

현대건설이 압구정2구역 재건축에서 내세운 핵심은 ‘한강 조망’이다. 조합원 전 가구에서 한강을 조망할 수 있도록 한 단지 배치, 최대 14미터(m)에 이르는 하이 필로티, 세계 1위 알루미늄 시스템 창호 도입, 첨단 인공지능(AI) 시뮬레이션 검증 등으로 한강변 입지 프리미엄을 끌어올리겠다는 계획이다.

현대건설은 압구정2구역의 특성을 살려 주동 각도를 설계했다. 최대 225도에 달하는 파노라마 조망이 가능하며, 인공지능(AI) 시뮬레이션을 통해 한강뷰를 검증했다. 동시에 일반 단지에서는 3~4m 수준인 필로티를 압구정2구역에서 최대 14m에 이르는 하이 필로티로 끌어올렸다.

알루미늄 시스템 창호 브랜드인 독일 슈코는 국내에서는 ‘에테르노 청담’ 등 하이엔드 주거시설에 적용돼 왔다. 재건축 단지에서는 압구정2구역에 처음으로 도입된다. 압구정2구역에 도입되는 창호는 2.9m 천장고를 그대로 살렸다. 최대 7.8m에 이르는 거실 와이드뷰는 파노라마 창을 통해 한강을 오롯이 누릴 수 있도록 하겠다는 구상이다.

실내 개방감도 극대화했다. 현대건설은 우물 천장고를 최대 3m로 높여 공간감을 확장했고, 조합원 세대에 100% 포켓 테라스를 적용해 거실과 이어지는 열린 외부 공간을 마련했다.

현대건설은 압구정2구역 재건축의 한강 조망 확보를 위해서 약 2000억원을 투자했다. 단독입찰임에도 압구정2구역 ‘조합원 100% 한강 조망’을 위해 단지 설계와 세대 마감재 투자에 공을 기울였다고 강조했다.

현대건설 관계자는 “조합원 전 가구 한강 조망은 ‘압구정 100년 도시’ 비전을 실현하기 위한 압구정2구역 재건축의 핵심 제안”이라며 “앞으로 새로운 주거문화를 창출하며 서울 고급주택의 새로운 기준이 되는 대표적인 랜드마크로 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.