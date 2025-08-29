北 “김정은 곧 中 방문” 주민 공개 푸틴 참석…북중러 정상 첫 3자회동 APEC 트럼프 올듯…남북대화 영향 위성락 “金, APEC 참석 가능성 낮아”

[헤럴드경제=신대원 기자] 올 가을 한반도를 중심으로 ‘글로벌 외교대전’이 펼쳐진다.

한국과 미국, 일본을 한축으로, 그리고 북한과 중국, 러시아를 또 다른 한축으로 하는 대립구도가 재연되는 것 아니냐는 우려가 뒤따른다.

오는 10월 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 예정된 가운데 9월 초 중국 베이징에서 열리는 ‘인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트전쟁 승리 80돌’(전승절) 기념행사엔 26개국 정상·정부 수반이 참석한다.

애초 중국 전승절은 이재명 대통령의 불참으로 가닥 잡히면서 국내적으로 관심이 크지 않았으나 김정은 북한 국무위원장이 방중한다는 소식이 전격적으로 전해지면서 상황이 급반전됐다.

북한 내부적으로도 김 위원장의 방중에 거는 기대가 적지 않은 눈치다.

노동당 기관지 노동신문은 29일 1면에 김 위원장이 시진핑 중국 국가주석 초청에 따라 내달 3일 중국 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 곧 중국을 방문한다는 소식을 게재하며 주민들에게 알렸다.

이번 방중은 김 위원장이 최고지도자 자리에 오른 뒤 여러 정상들이 참여하는 다자외교 데뷔무대다.

김 위원장은 조부인 김일성 주석이 소련과 중국은 물론 제3세계 국가들을 대상으로 활발한 외교를 펼친 것과 달리 부친 김정일 국방위원장과 마찬가지로 다자외교무대는 기피하는 모습을 보였다.

중국 전승절 행사에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 참석 예정이어서 북중러 정상이 처음으로 한자리에 모일 전망이다.

한국으로서는 글로벌 안보 불안정성과 불확실성이 고조되는 상황에서 북중러 협력 강화를 우려할 수밖에 없다.

위성락 국가안보실장은 이날 라디오에 출연 김 위원장 방중과 관련 “꽤 주목을 요하는 상황 진전”이라며 “거기서 북중정상회담도 있을 수 있고 북러정상회담도 있을 수 있고 또 다른 포맷이 있을지 모른다는 생각도 해보고 있다”고 밝혔다.

위 실장은 ‘또 다른 포맷’이 북중러 정상회담을 의미하느냐는 질문에 “3자의 경우 가능성이 높은지는 아직 모르겠지만 일단 지켜봐야 한다”고 답변했다.

이어 북중러 밀착 강화 가능성에 “그렇게 되면 그룹별 분열선이 심화하는 것”이라고 우려했다.

김 위원장의 방중 자체가 북중, 나아가 북중러 3국의 이해관계가 맞아떨어진 결과라 할 수 있다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북중러 모두 서방국가로부터 제재를 받고 있는 상황”이라며 “이에 맞서 북중, 북러, 북중러 간 결속을 더욱 강화하는 계기로 활용하겠다는 의도가 내포돼 있다”고 분석했다.

임 교수는 “북중 정상 간 상호방문이나 셔틀외교 복원도 가능할 것”이라고 덧붙였다.

중국 전승절을 계기로 한 북중러의 움직임은 한 달 뒤 경주에서 열리는 APEC 정상회의에 어떤식으로든 파급이 미칠 것으로 보인다.

한국 입장에서는 특히 이 대통령과 도널드 트럼프 대통령이 한미정상회담을 통해 공감대를 형성한 북미 정상 간 대화와 남북대화에 끼칠 영향에 촉각을 곤두세울 수밖에 없다.

위 실장은 한미정상회담 이후 북미·남북미 대화 가능성에 대해 “지금은 북한이 우리는 물론 미국과 대화도 하려는 의지를 내비치지 않는 상황 아니냐”며 “현실적으로 대화 가능성에 대한 기대를 높게 잡지 않는 것이 오히려 건설적”이라고 밝혔다.

이어 “북한은 지금 굉장히 소극적이고 부정적인 태도를 취하기 때문에 우리가 너무 기대치를 높여 얘기하는 것이 북한의 호응을 유도하는데 도움이 안 될 수도 있다”면서 “그냥 담담하게 북한의 호응을 기다리는 게 낫다”고 말했다.

위 실장은 김 위원장이 APEC 정상회의에 올 가능성에 대해서도 “낮다고 봐야 한다”며 신중한 입장을 보였다.

북한 조선중앙통신은 한미정상회담이 끝난 뒤 논평을 통해 이 대통령이 한반도 비핵화를 언급한데 대해 실명을 거론해가며 ‘비핵화망상증에 걸린 위선자’라고 비난하는 등 반발한 바 있다.

다만 외교가 안팎에선 APEC 정상회의를 전후해 김 위원장과 트럼프 대통령이 만나는 것도 아주 불가능한 시나리오만은 아니라는 관측이 조심스럽게 제기된다.

김 위원장이 경호와 의전 등을 이유로 경주를 기피한다면 지난 2019년처럼 트럼프 대통령이 판문점으로 이동해 김 위원장과 만날 가능성도 있다.

미국 내에서는 이미 오래 전부터 북미 간 비핵화를 둘러싼 첨예한 입장 차에도 불구하고 대화 필요성은 있기 때문에 트럼프 대통령이 APEC 정상회의를 계기로 한국을 방문하면 판문점에서 김 위원장과 다시 만날 가능성이 있다는 관측이 나온 바 있다.

일각에선 김 위원장이 이전까지와 달리 다자외교무대인 중국 전승절에 참석하는 만큼 오히려 경주 APEC 참석 가능성도 열어둬야 한다는 시각도 있다.

임 교수는 김 위원장의 방중과 관련 “북미대화나 남북관계 복원에 영향은 불투명하다”며 “오직 김 위원장의 판단과 전략적 결단에 달렸는데 낙관도 비관도 부적절하다”고 말했다.

이어 “현 단계에서는 한중 고위급 사이의 전략적 소통이 매우 중요하다”면서 “특히 우리 측 인사들의 신중한 발언이 필요하다”고 강조했다.