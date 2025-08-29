[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]“다가올 AI 시대를 준비하다.”

EBS가 AI 퍼스트 전략을 기치로 한 2025년 봄 개편에 이어, AI 기술과 함께 다가오는 미래를 준비하기 위한 다양한 콘텐츠를 가을 개편과 함께 선보인다.

EBS는 2025년 가을 개편을 통해 AI 시대 대한민국의 미래 교육을 선도하는 교육공영방송사로서의 역할을 더욱 강화한다. AI 기술을 중심으로 한 미래 사회 기반을 마련하는 다양한 특집 프로그램을 기획하고, 한국 사회를 선도해 가는 교육 다큐멘터리를 지속적으로 제작하며, 국민의 평생교육을 실현하는 고품격 교육콘텐츠를 확장한다.

전편을 AI로 제작한 프로그램부터 AI 교육 현장을 취재한 다큐멘터리까지, EBS는 가을 개편과 함께 AI 시대를 준비하는 콘텐츠를 선보인다. 이를 통해 AI 기술을 중심으로 한 미래 사회의 기반을 준비하는 공영방송사의 모습을 보여줄 예정이다.

먼저 EBS는 지난 여름 국내 최초로 선보인 전편 AI 제작 방송 프로그램 <EBS AI 단편 극장>을 지속적으로 제작 및 방송한다. 또, 박인환 시인의 시 세계를 AI 기술로 되살리는 <세월이 가면 – AI로 다시 만나는 박인환>을 특집 다큐멘터리로 제작해 문학과 AI의 만남을 그린다.

또한, AI 기술 활용이 국가 경쟁력의 핵심으로 떠오른 시대에, 미래 인재 육성을 위한 전 세계의 교육 현장과 방향성을 살펴보는 다큐멘터리를 방송한다. 세계 각국이 펼치고 있는 AI 교육 열전의 현장을 생생하게 담아내며 취재한 <다큐멘터리 K> ‘AI 교육, 앞서는 국가가 미래를 주도한다’를 방송할 예정이며, AI 시대 교실의 미래를 바꾸기 위해 열정적으로 노력하는 교사와 학생들의 이야기를 다루는 <클래스업! 교실을 깨워라>의 신규 시즌도 제작한다.

제작 시스템 혁신을 통해서 매주 신작을 선보일 EBS 대표 다큐멘터리 브랜드 <EBS 다큐프라임>이 ‘음모론의 심리학’, ‘잡초선생’, ‘계층 사다리는 끊어졌나’, ‘시민 미완: 경계의 청년들’ 등 다양하고도 시의성 있는 소재로 시청자를 찾아온다. 미래 한국 사회 발전을 위한 거대한 화두인 독서 문화 진흥, 저출생 문제를 심층 분석한 <다큐멘터리 K> 시리즈도 24년 25년에 이어 3년에 걸쳐 지속적으로 제작한다.

-EBS 대표 평생교육 콘텐츠들이 새로운 시즌, 새로운 이야기로 돌아온다.

세계 지성의 향연 <위대한 수업, 그레이트 마인즈>도 다채로운 강연을 선보일 예정이다. 특히 노벨상 수상자 2명(문학상 오르한 파묵, 화학상 슈테판 헬)과 ‘영국의 레오나르도 다빈치’라 불리는 세계적 디자이너 토머스 헤더윅이 출연해 눈길을 끈다. 또한 세익스피어와 헤겔을 깊이 있게 조명하는 등 전통과 현대를 잇는 강연으로 시청자에게 큰 울림을 줄 예정이다.

‘진정한 부자란 누구인가?’라는 질문을 파고들어 부자들의 사회와 이웃을 향한 나눔과 환원에 주목한 <서장훈의 이웃집 백만장자>는 올 가을 정규 편성으로 시청자를 찾는다. 정규 편성에서는 ‘텐션 요정’ 장예원이 합류해 서장훈과 합을 맞춘다. 두 사람과 함께 더욱 다양한 분야의 ‘진짜 부자’들의 이야기를 만나본다.

또, EBS 대표 음악 프로그램 <EBS 스페이스 공감>은 전세계가 K-POP에 주목하는 지금, 한국 대중음악의 오늘을 만든 선구자들을 재조명하는 ‘파이오니어 시리즈’를 방송한다. 한국 인디음악 30주년을 맞아, 지난 30년간 혁신적 발상과 과감한 실험을 통해 우리 대중음악 씬에 거대한 파동을 일으켜온 음악가들을 집중 조명한다. 1세대 펑크밴드 ‘크라잉넛’, 모던록의 대명사 ‘자우림’, 한국 힙합의 흐름을 이끌어온 래퍼이자 프로듀서 ‘더콰이엇’ 등 장르와 세대를 뛰어넘어 활동하고 있는 선구자적 음악가들의 입체적인 인터뷰와 역동적인 라이브 음악을 만나볼 수 있다.

뿐만 아니라, 국경을 넘는 조부모와 손주들의 이야기로 수많은 시청자를 감동하게 만들었던 가족향 프로그램 <왔다! 내 손주>의 스핀오프작 <손주보러 세계 일주 – 할매가 간다!>가 시청자를 기다린다.

AI 시대를 준비하기 위한 방향성을 제시하는 콘텐츠들과 인기 프로그램들의 새로운 시즌과 함께하는 2025년 가을 개편 프로그램들은 9월 1일부터 만나볼 수 있다.