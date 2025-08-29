현대렌탈케어와 제휴…렌탈 관리기간 5년·8년으로 확대

귀뚜라미(대표 김학수)가 월 4900원에 고효율 친환경보일러를 이용하는 렌탈서비스를 선보였다.

이 회사는 현대렌탈케어(대표 천경호)와 제휴해 보일러 렌탈서비스 ‘따숨케어’ 이용조건을 9월 1일부터 이같이 상향 조정했다고 29일 밝혔다.

초기 구매비용 부담 없는 렌탈서비스를 더 오래 이용할 수 있도록 따숨케어 관리기간을 5년(60개월)과 8년(96개월)으로 세분화했다. 최대 8년 무상 AS, 연 1회 정기점검, 24시간 내 고장대응 등의 서비스도 해준다.

또 렌탈요금도 개선해 고급형(거꾸로 ECO 콘덴싱 L20 가스보일러) 모델은 5년 기준 최저 월 2만7900원, 8년 기준 최저 월 1만8900원으로 이용할 수 있게 했다. 현대렌탈카드 제휴 신용카드로 렌탈요금을 납부할 경우 전월 사용실적에 따라 최대 월 2만5000원까지 추가할인도 해준다.

따숨케어 고급형 모델(22K 용량)에 8년 가입하고, 제휴카드 할인혜택을 받으면 최저 월 4900원으로 모든 서비스를 이용할 수 있다.

렌탈서비스 모델은 ▷고급형(귀뚜라미 거꾸로 ECO 콘덴싱 L20 가스보일러) ▷일반형(귀뚜라미 트윈알파 ECO L11 가스보일러) 2종이다.

ECO 콘덴싱 L20 가스보일러는 에너지소비효율 1등급, 저녹스(低NOx) 국내 기준 1등급으로 환경부 친환경 인증 기준치(에너지소비효율 92% 이상, 질소산화물 배출농도 20ppm 이하 등)를 충족하는 친환경 콘덴싱 보일러다. 일체형 스테인리스 열교환기를 장착해 최대 93.1%의 높은 열효율과 뛰어난 내구성을 갖췄으며, 풍부하게 온수를 사용할 수 있다.

ECO L11 가스보일러는 콘덴싱 보일러를 설치할 수 없는 곳에서 사용할 수 있도록 환경부 인증 2종 기준을 충족한 가스보일러다. 일산화탄소와 NOx 등 공해물질 발생이 적고, 최대 85.8%의 열효율을 나타낸다.

귀뚜라미 관계자는 “따숨케어 관리기간이 8년까지 늘어남에 따라 보일러 수명주기에 맞춰 체계적 AS를 하게 됐다. 목돈부담을 덜고 합리적인 가격에 고효율 친환경 보일러를 이용할 수 있다”고 했다.