온라인 쇼핑 재편, 라이브커머스 등 유통 변화 조명

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국건강기능식품협회는 ‘K-헬스 콘퍼런스(K-HEALTH CONFERENCE) 2025’ 유통 트렌드 세미나 및 상담회를 성황리에 마무리했다고 29일 밝혔다.

이번 세미나는 급변하는 유통 환경 속에서 건강기능식품의 지속가능한 성장을 모색하고자 마련됐다. 온라인 쇼핑업계 전반의 구조적 재편과 새로운 소비 패턴 변화에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

서울대학교 생활과학연구소 이미아 박사는 “온라인 거래액 성장 둔화 속에서도 발견형 쇼핑과 AI 기반 구매 경험 등 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다”고 분석했다.

닐슨아이큐(NIQ) 코리아 김태현 부장은 “건강기능식품 시장은 온라인 중심으로 지속 성장 중이며, 비타민·유산균·오메가3 등 기초 영양제를 넘어 기능별 맞춤 제품에 대한 수요가 확대되고 있다”고 짚었다.

쿠팡 심규철 시니어 매니저는 자사 플랫폼 내 건강기능식품 구매 트렌드를 소개하며, 유산균·비타민·콜라겐 등 주요 성분군 중심의 소비 패턴을 공유했다.

CJ온스타일 성동훈 상무는 라이브커머스를 통한 실시간 소통과 콘텐츠 IP(지식재산권) 기반의 고객 경험 확장이 산업 전반에 새로운 기회를 제공하고 있다고 강조했다.

한편 세미나와 함께 진행된 1대1 상담회에서는 건강기능식품 기업과 유통 채널 관계자들 간의 실질적인 협력 방안이 논의됐다.