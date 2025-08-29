9월 1일~30일 접수…대상(1팀) 상금 500만원 등

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시(시장 박형덕)가 시민과 함께하는 정책 발굴을 위해 「기분 좋은 상상 ‘내가 시장이라면’-2025년 동두천시 정책 제안 공모전」을 연다.

접수 기간은 9월 1일부터 30일까지이며, 시민이 직접 시정에 참여해 생활 속에서 체감할 수 있는 정책 아이디어를 제안하고 지역 특성을 반영한 창의적 의견을 시정에 반영하기 위해 마련했다.

대상(1팀) 500만원, 최우수상(1팀) 250만원, 우수상(1팀) 100만원, 장려상(3팀) 각 50만원의 상금과 상장이 수여된다. 심사는 1차 서류심사와 2차 PT 발표를 거쳐 진행되며, 최종 결과는 12월 발표될 예정이다.

박형덕 시장은 “시민 여러분의 상상력이 곧 시정의 씨앗이 되는 소중한 기회”라며 “작은 아이디어 하나가 동두천의 미래를 바꾸는 원동력이 될 수 있는 만큼 많은 분들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.

참가 희망자는 동두천시청 홈페이지 또는 ‘소통24’에서 신청서를 내려받아 전자우편, 등기우편, 방문 접수 중 한 가지 방법으로 제출할 수 있다. 자세한 사항은 시청 홍보미래담당관 미래발전팀으로 문의하면 된다.