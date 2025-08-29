‘보안플러스’ 시리즈로 수상 영광 “보안 예방법 체계적으로 안내했다” 평가

[헤럴드경제=박세정 기자] LG유플러스는 국내 최대 ICT 시상식인 ‘ICT 어워드 코리아 2025(ICT AWARD KOREA 2025)’에서 IT기기＆통신 분야 금상을 수상했다고 29일 밝혔다. 이는 지난해에 이어 2년 연속 수상이다.

올해로 22회를 맞은 ICT 어워드 코리아는 웹·앱·디지털 플랫폼 등 ICT 서비스를 대상으로 하는 국내 최대 시상식이다. 각 분야의 전문가들이 ▷혁신성 ▷시장성 ▷창의성 ▷실용성 ▷공공성을 평가해 수상작을 선정한다.

LG유플러스는 공식 웹사이트 ‘유플러스닷컴’과 공식 애플리케이션 ‘당신의 U+’에서 콘텐츠와 혜택을 제공하는 디지털 채널 ‘유잼’을 운영하고 있다. 올해는 새롭게 추가한 ‘보안플러스’ 시리즈로 수상의 영광을 안았다.

LG유플러스는 보안 콘텐츠를 제공하면서 ‘불안을 안심으로 전환한다’는 목표 아래 3단계 커뮤니케이션 전략을 활용했다. 1단계로는 문자·푸시 메시지로 정보를 알린다. 2단계에선 일상에 도움이 되는 콘텐츠를 게시한다. 3단계에선 무료 보안 서비스 혜택을 제시했다.

보안플러스 콘텐츠를 제작할 때는 해킹 및 피싱 예방법을 쉽고 친근하게 소개하는 데 중점을 뒀다. 이를 통해 “고객이 안심할 수 있도록 보안 예방법과 시즌별 혜택을 체계적으로 안내함으로써 신뢰감을 주었다”는 평가를 받았다. 혜택 또한 복잡한 문의 없이 고객 스스로 가입할 수 있는 무료 보안 서비스인 ‘유심보호서비스, 번호도용 문자차단, 이중계정 인증, U+스팸 차단 기능’을 콘텐츠와 연계했다.

LG유플러스는 앞으로도 고객이 실생활에서 겪을 수 있는 디지털 범죄를 인공지능(AI) 신기술로 사전에 막을 수 있게 보안 체계를 고도화할 방침이다. 고객이 이해하기 쉬운 콘텐츠로 제작해 일상에 꼭 필요한 정보와 혜택을 제공할 예정이다.

전경혜 LG유플러스 디지털CX/성장담당(상무)은 “보안플러스를 통해 고객 인식을 제고하고 적극적으로 소통한 노력을 인정받아 뿌듯하다”며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠로 신뢰와 안심이란 고객가치를 전달하도록 노력하겠다”고 밝혔다.