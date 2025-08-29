분기말 연체채권 정리 확대 등에 연체율, 전월 대비 0.12%P 하락 지난해 6월보다는 0.10%P 상승 2019년 이후 최고 수준 이어가

[헤럴드경제=김은희 기자] 올해 6월 은행의 대출 연체율이 분기 말 연체채권 정리 효과로 하락한 것으로 나타났다. 다만 전년 대비로는 여전히 높은 수치 2019년 이후 최고 수준인 0.5% 선을 웃돌았다.

29일 금융감독원에 따르면 지난 6월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.52%로 전월 말(0.64%) 대비 0.12%포인트 내린 것으로 잠정 집계됐다.

이는 올해 들어 가장 낮은 것으로 직전 달 8년 6개월 만에 최고치를 기록한 이후 비교적 큰 폭으로 하락했다. 지난해 같은 달(0.42%)과 비교하면 0.10%포인트 상승한 수치다.

대출 연체율이 하락한 건 상·매각 등 연체채권 정리가 확대된 영향이 컸다. 지난 6월 한 달간 연체채권은 5조7000억원 정리됐는데 5월(1조7000억원) 대비 4조원 늘어난 규모다. 통상 은행이 분기 말에는 연체채권 관리를 강화하기 때문에 연체율은 분기 중 상승했다가 분기 말 하락하는 경향을 보인다.

6월 중 신규 연체 발생액도 2조8000억원으로 전월(3조5000억원)보다 7000억원 감소했다. 신규연체율은 5월(0.14%)보다 0.3%포인트 낮은 0.11%를 기록했다.

금감원은 “신규 발생 연체채권이 감소하고 연체채권 정리 규모가 확대되면서 연체율이 전월 대비 하락했다”고 설명했다.

부문별로 보면 기업대출과 가계대출 연체율이 나란히 전월보다는 하락, 전년 동월보다는 상승했다.

먼저 올해 6월 말 기업대출 연체율은 0.60%로 전월(0.77%)보다 0.17%포인트 하락했다. 작년 6월(0.46%) 대비로는 0.14%포인트 상승했다.

대기업대출 연체율은 0.14%로 전월 대비 0.01%포인트 하락했고 중소기업대출 연체율은 0.74%로 0.21%포인트 떨어졌다. 다만 작년 6월 말과 비교해선 각각 0.10%포인트, 0.16%포인트 오른 수치다. 세부적으로는 중소법인 연체율이 0.79%, 개인사업자대출 연체율이 0.66%였다.

같은 시기 가계대출 연체율도 0.41%로 5월 말보다는 0.06%포인트 내리고 작년 6월 말보다는 0.05%포인트 올랐다. 주택담보대출 연체율이 0.30%를, 주담대를 제외한 가계대출(신용대출 등) 연체율이 0.78%를 각각 기록했다.

금감원은 향후 연체·부실 확대 가능성에 대비해 최근 연체율이 상승하고 있는 취약부문을 중심으로 모니터링을 강화하고 충분한 손실흡수능력을 유지하도록 유도할 방침이다.

금감원 관계자는 “연체율이 높은 은행을 중심으로 연체·부실채권 상매각 등을 통해 자산건전성 관리를 강화하도록 지도할 예정”이라고 밝혔다.