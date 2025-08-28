[헤럴드경제=양대근 기자] 롯데글로벌로지스가 임직원과 함께하는 친환경 실천 캠페인 ‘Let’s 롯Green’을 성황리에 마무리했다고 28일 밝혔다.

지난 2023년 시행되어 올해로 3년째를 맞은 이번 캠페인은 임직원들에게 일상 속 사무실이나 집, 여행지 어디서든 쉽게 실천할 수 있는 친환경 활동을 독려하여 ‘지구를 지키는 롯글人’이 되자는 취지로 기획되었다.

8월 한 달간 진행된 캠페인에서 임직원들은 전기 플러그 뽑기, 양치컵·장바구니 등 다회용품 사용하기, 계단 이용하기 등 다양한 친환경 실천을 사내 게시판에 인증하며 뜨거운 호응을 보였다.

캠페인에 참여한 김지연 사원은 “평소에도 실천하고 있던 행동들이었는데 이번 캠페인에 참여하며 의미를 되새길 수 있어 기뻤다”라고 소감을 밝혔다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “많은 임직원들이 각자의 자리에서 다양한 친환경 행동을 실천해주셔서 감사하다”고 말했다.

한편 롯데글로벌로지스는 지난 상반기에 이어 하반기에도 ‘문화유산 정화 활동’, ‘중고 장난감 나눔’ 등 다양한 친환경 사회공헌 활동을 진행할 예정이다.