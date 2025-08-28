[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 28일 ‘부산 혁신 스케일업 벤처펀드’ 결성식을 열고 본격적인 운영에 나선다고 밝혔다.

이번에 결성되는 벤처펀드는 부산시 100억원, 모태펀드 600억원, BNK부산은행 200억원, IBK기업은행 100억 원, 한국벤처투자 11억원 등으로 총 1011억원 규모로 결성됐다.

결성식에는 성희엽 부산시 미래혁신부시장, 노용석 중소벤처기업부 차관, 노해동 BNK 부산은행 해양·아이비(IB) 그룹장, 김인태 IBK기업은행 부행장, 이대희 한국벤처투자 대표이사 등 주요 출자자들이 참석했다.

조성된 펀드를 모펀드로 연내 자펀드 2000억원을 조성해 지역 기업의 확장에 최소 700억원 이상을 투자하고 기업가형 소상공인(라이콘), 스마트 첨단 제조 기업, 부산 9대 전략산업 기업에도 자금을 투입할 예정이다. 특히 1000억원 규모의 확장 대형 자펀드를 별도로 조성해 지역 기업의 성장 도약을 도울 예정이다.

한편 부산시는 지난해 조성한 ‘부산 미래성장 벤처펀드’에 이어 지자체 최초 2년 연속 1000억원 규모의 모펀드를 조성했고 다음 달 운영위원회를 통해 자펀드 세부 출자계획을 확정한다.

성희엽 부산시 미래혁신부시장은 “지자체 최초 2년 연속 1000억원 규모의 모펀드를 조성했다”며 “앞으로 지속적인 모펀드 조성으로 남부권 기업투자 생태계 성장에 보탬이 되겠다”고 말했다.