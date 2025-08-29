씨메스-로보티즈, 휴머노이드 로봇 솔루션 개발 협업을 위한 MOU 체결

-AI 기반 인간-로봇 상호작용 기술, 양팔 휴머노이드 로봇 공동 개발 협력

지능형 로봇 솔루션 전문기업 씨메스(CMES, 대표 이성호)와 로봇 전문기업 로보티즈(ROBOTIS, 대표 김병수)는 휴머노이드 로봇 솔루션 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 발표했다.

이번 업무 협약을 통해, 씨메스와 로보티즈는 모바일 양팔 휴머노이드 로봇의 공동 개발을 기획하며, 기술 실증을 진행한다. 또한, AI 기반의 인간과 로봇 간의 상호작용 기술 등 휴머노이드를 비롯한 다양한 로봇에 적용될 수 있는 기반 기술을 함께 개발해 나갈 예정이다.

씨메스는 3D 비전과 AI 기반 기술을 로봇에 적용해 물류·제조 현장에 지능형 로봇 자동화 솔루션을 도입하며 로봇 자동화 시장을 선도하고 있다. 로보티즈는 원천기술인 액추에이터 기반의 로봇 제조 기술을 바탕으로 휴머노이드, 로봇 핸드, 모바일 로봇 등의 상업용 로봇을 개발한다.

양사는 이번 협력을 통해 씨메스의 ‘눈’과 ‘뇌’ 역할을 하는 지능형 소프트웨어와 로보티즈의 하드웨어를 결합해 산업 현장에 즉시 적용 가능한 상용 로봇 솔루션을 공동 개발해 나갈 계획이다.

씨메스는 AI 기반의 독창적인 인식·판단 기술과 고차원 모션 제어 원천기술을 확보해, 로봇이 사람처럼 판단하고 생각하며 정교하게 움직이고 작업을 수행할 수 있도록 한다. 이를 통해 로봇이 자율적으로 상황을 이해하고 목표 지향적으로 행동하는 Agentic AI 기반의 ‘Physical AI’를 물류·제조 라인에서 즉시 활용 가능한 로봇 기술로 구현하는 역할을 맡는다.

로보티즈는 액추에이터(Dynamixel) 기반의 정밀 하드웨어와 구동 시스템 등 로봇 핵심 플랫폼을 개발하며, 배터리·엣지보드 등 하드웨어 자문과 지원을 담당한다. 또한 물류·제조 현장 적용을 위한 하드웨어와 로봇 제어/구동을 위한 소프트웨어 기술 자문에도 적극적으로 협력하여 공동 로봇 솔루션 개발을 진행한다.

씨메스 이성호 대표는 “로보티즈의 휴머노이드 하드웨어 역량과 당사의 차별화된 비전 AI 소프트웨어 융합을 통해 피지컬 AI 기반의 실질적 로봇 솔루션을 만들어내고, 이를 산업 현장에 바로 적용 가능한 ‘현장형 AI 로봇’으로 발전시킬 것”이라며, “한국의 휴머노이드 로봇이 글로벌 경쟁력을 가질 수 있도록 이번 협력에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

김병수 로보티즈 대표는 “씨메스와의 협력을 통해, 현장 수요를 직접 반영한 상업용 로봇을 빠르게 선보일 것”이라며, “특히 물류와 제조라인에 로봇을 적극 도입해 산업 자동화를 현실화하겠다.”고 강조했다.