나머지 자사주도 2026년까지 전량 소각 기업가치 제고 주력…투자자 신뢰 제고

[헤럴드경제=김현일 기자] LG그룹의 지주회사인 ㈜LG가 약 2500억원 규모의 자기주식(자사주) 소각을 결정했다.

㈜LG는 28일 주주가치 제고 차원에서 배당가능이익 범위 내 취득한 자기주식 보통주 가운데 302만9580주를 소각한다고 공시했다. 소각 예정일은 오는 9월 4일이다.

소각 예정금액은 약 2500억원(주당 평균취득단가 약 8만2520원 기준)이다. 전체 발행한 보통주 주식 수의 1.93%에 해당한다.

자사주 소각은 발행 주식수를 줄여 주당순이익(EPS)을 증가시키는 효과가 있다.

㈜LG는 지난해 6월 5000억원 규모의 자사주 매입을 완료하고, 주주환원의 일환으로 2026년까지 전량 소각하겠다고 발표한 바 있다. 이번 1차 소각에 이어 나머지 자사주 302만9581주도 2026년 안으로 모두 소각한다는 계획이다.

앞서 ㈜LG는 ㈜LX홀딩스와의 분할 과정에서 단주로 취득한 보통주 4만9828주, 우선주 1만421주 등 총 6만249주의 자사주도 지난 4월 29일 소각을 완료했다.

기업가치 제고를 위해 중간배당 도입도 예고했던 ㈜LG는 이날 보통주와 우선주 각각 1주당 1000원의 중간배당 계획을 공시했다. 배당 기준일은 9월12일이며 지급 예정일은 9월26일이다. 중간배당 규모는 총 1542억원 수준이다.

㈜LG는 배당성향의 하한선도 별도 조정 기준 당기순이익의 50%에서 60% 이상으로 높였다. 실제로 당기순이익 감소에도 올해 초 보통주 1주당 3100원, 우선주 1주당 3150원의 현금배당을 실시했다. 배당성향은 76%였다.

자회사 지분도 늘어나면서 배당수익 증대도 기대하고 있다. ㈜LG는 지난해 11월부터 올해 3월까지 LG전자와 LG화학 주식 총 5000억원 규모를 매입했다. ㈜LG의 LG화학 지분율은 30.06%→31.52%로, LG전자 지분율은 30.47%→31.76%로 높아졌다.

㈜LG는 미래 먹거리인 ‘ABC(AI·바이오·클린테크)’ 등 성장 가능성이 높은 분야에 집중 투자해 연결 기준 자기자본이익률(ROE)을 2027년까지 8~10% 수준으로 높일 방침이다. 자기자본이익률은 당기순이익을 자본총계로 나눈 값이다. 기업이 자기자본으로 얼마만큼 이익을 냈는지 보여주는 수익성 지표다.