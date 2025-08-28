주디스 버틀러 신간 ‘누가 젠더를 두려워하랴’ 가톨릭교회·극우 정치인, 반젠더 이데올로기 확산 특정 집단 지지 강화하며 소수자 자유 제한

[헤럴드경제=김현경 기자] 당신이 유대인인데 누군가가 당신은 유대인이 아니라고 말하고, 당신이 레즈비언인데 누군가가 당신이 헷갈려서 그렇지 실은 이성애자라고 말한다고 상상해 보자. 당신이 흑인인데 누군가가 당신은 백인이라고, 또는 당신이 팔레스타인 사람인데 누군가가 당신에게 팔레스타인 사람은 존재하지 않는다고 말한다면 어떨까. 당신이 누구이며 그 무엇인지 혹은 아닌지를 말할 권리가 있다는 사람들, 당신이 누구인지에 대한 당신 자신의 정의를 무시하는 사람들은 누구인가?

퀴어 이론과 젠더 연구의 권위자 주디스 버틀러가 ‘젠더 트러블’ 이후 35년 만에 낸 신간 ‘누가 젠더를 두려워하랴’는 젠더를 두려워하는 이들이 대체 누구이며, 왜 그토록 맹렬히 젠더를 거부하느냐는 질문에서 출발한다.

지난 2017년 학회 참석차 브라질에 방문한 주디스 버틀러는 자신을 상징하는 인형을 만들어 불태우고 피켓 시위를 하는 성난 군중을 목격했다. 그들은 “악마”, “마녀”, “트랜스인 사람”이라며 터무니없는 말로 공격하고, 그가 소아성애와 근친상간을 옹호한다는 허위 사실을 유포했다. 비슷한 일은 2021년 한국에서도 반복됐다. EBS ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’ 시리즈에 버틀러 편이 예고되자 일부 기독교 단체와 반페미니스트들은 그의 이론이 성적 금기를 허물어 청소년들에게 성 정체성 혼란을 초래한다며 방영을 극렬히 반대했다. 2023년에는 그의 내한 소식이 전해지자마자 반대 성명을 발표했다.

‘젠더’를 둘러싼 논쟁은 버틀러가 수행성 이론을 제시한 1990년대 이후 현재까지 여러 양태로 지속돼 왔다. 젠더가 성별 지칭에 불과하다는 단순화, 동성애의 다른 이름이라는 의심 등 용어를 둘러싼 각축전이 벌어진 데 이어 젠더는 이데올로기라고 주장하는 ‘반(反)젠더 운동’에 이르며 두려움과 증오의 대상이 됐다.

버틀러는 현재 범람하고 있는 ‘반젠더 이데올로기’의 주체로 성경적 메시지를 주창하는 바티칸 가톨릭교회와 미국, 동유럽, 동아프리카 전역에 영향력을 미치는 우파 복음주의교회를 지목한다.

극우 권위주의 정치인 역시 반젠더 이데올로기를 확산한다. 저자는 그 예로 도널드 트럼프 미국 대통령, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 빅토르 오르반 헝가리 총리, 자이르 보우소나루 브라질 전 대통령과 함께 한국의 윤석열 전 대통령을 지목한다.

실제로 윤 전 대통령은 저출산은 페미니즘 탓이고 여성 차별이 있다는 말은 헛소리라고 말했다. 여성들은 예속 상태에서 결코 불만이 없었으며 폭력, 괴롭힘, 임금 불평등에 대한 불만은 ‘외부’와 ‘다른 어딘가’에서 유래한 발상에서 영향을 받았다고 주장하기도 했다. 여성가족부 폐지를 공약으로 내건 그는 당선 직후 해체를 추진했다. 그를 비롯한 보수 세력은 이성애 중심 혼인 관계와 ‘정상 가족’ 모델만을 긍정하며 다양한 형태의 섹슈얼리티와 파트너십에는 극렬히 반대하는 태도를 보인다.

이들은 젠더가 국가 안보, 이성애 결혼, 규범적 가족, 아동 등을 위협하고 사회 구조를 파괴하고 있다는 느낌만으로 젠더를 공격한다. 저자는 실체 없는 공포를 확산시키는 반젠더 이데올로기가 다른 요인에서 비롯된 해악을 외부의 탓으로 돌리는 ‘판타즘(phantasm, 환영·허상)’이라고 지적한다. 국가의 성원을 매우 제한적으로 정의함으로써 특정 집단에 대해 지지를 강화하고, 젠더를 이용해 우리가 정말 무엇을 두려워해야 하는지, 세계가 어떻게 위태로워졌는지를 명료히 사유할 수 없게 만드는 전략이라는 것이다.

아울러 J. K. 롤링, 캐슬린 스톡 등이 펼친 트랜스 배제적 페미니즘과 젠더 비판적 페미니즘도 반젠더 이데올로기를 강화한 또 다른 축이라고 짚는다.

문제는 젠더에 대한 모호한 환상은 성소수자 및 젠더 소수자, 난민, 이민자, 외국인 등이 국가에 반하는 존재로 여기게 해 실질적인 위해를 입게 된다는 점이다. 반젠더 운동은 타인의 권리를 박탈하고, 기본적인 자유를 제한하고, 타인의 삶을 통제, 비하, 범죄화한다.

젠더는 결코 단순히 문화적인 것이었던 적이 없었고, 여러 요소의 응축과 전치를 수반한다. 그저 개인의 정체성 문제가 아니라 노동 분업, 국가의 조직, 권력의 불평등한 분배를 기술하는 범주인 것이다. 책은 반젠더 이데올로기의 핵심적 주장을 구체적인 논거를 들어 반박하면서 소외당하거나 배제되는 사람 없이 모두가 살 만한 세상을 만들어 가는 데 어떤 인식론적 훈련과 윤리가 필요한지 보여준다.

반젠더 이데올로기에 맞서기 위해선 그들이 표적으로 삼은 모든 이들을 결집하는 초국가적 연대가 필요하다고 저자는 주장한다. “정의, 자유, 평등에서 젠더의 중요성을 옹호하는 일은 곧 검열과 파시즘에 맞선 투쟁에 연대하는 일”이라는 버틀러의 이야기는 자유와 민주주의의 의미를 되돌아보게 한다.

누가 젠더를 두려워하랴/주디스 버틀러 지음·윤조원 옮김/문학동네