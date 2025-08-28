[헤럴드경제=함영훈 기자] 미국 LA 캐런배스 시장이 세계적인 축구스타 손흥민 선수(LAFC)를 최근 ‘LA 명예 시민(Honorary Angeleno)’으로 지정하자, LA관광청 애덤 버크청장이 발빠르게 손 선수의 새 삶터가 된 로스앤젤레스 축구 여행 가이드(Guide to Soccer in Los Angeles)’를 28일 공개했다.

이번 가이드는 2026년 FIFA 월드컵 개최를 앞두고 전 세계 축구 팬과 여행객에게 LA를 새로운 방식으로 즐길 수 있는 길잡이가 될 예정이다.

최근 캐런 배스 LA 시장은 손흥민 선수를 ‘LA 명예 시민’으로 지정하며 로스앤젤레스가 세계적 스포츠 무대에서 차지하는 상징적 위상을 보여주었다. 이어 손흥민 선수는 지난 27일(현지시간 / 한국기준 오늘 오전) 메이저리그 명문 구단 LA 다저스의 홈구장 다저 스타디움에서 시구에 나섰다. 이 시구는 MLS 홈 데뷔전에 앞서 진행된 이벤트로, 전 세계 팬들에게 축구와 야구를 잇는 특별한 문화적 경험으로 주목받았다.

또한 로스앤젤레스관광청은 지역 내 유일하게 2026년 FIFA 월드컵 개최 도시 후원사이자 공식 홍보 관광청으로 선정되며, 단순한 개최지를 넘어 세계 스포츠 무대의 중심 도시로서의 위상을 강화하고 있다. 특히 소파이 스타디움(SoFi Stadium)을 포함해 총 8경기(미국 대표팀 개막전 포함)를 개최할 로스앤젤레스를 전 세계 팬들에게 알리기 위해 공식 권한을 바탕으로 글로벌 홍보 캠페인을 전개할 예정이다.

이러한 흐름은 데이터로도 뒷받침된다. 2025년 월렛허브(WalletHub) 조사에서 로스앤젤레스는 미국 내 ‘가장 축구 친화적인 도시’ 1위로 선정됐다. 전국 290개 도시를 대상으로 한 52개 항목 평가에서 경기장 접근성, 챔피언십 우승 횟수, 팬덤 문화 전반에 걸쳐 압도적인 점수를 기록한 것이다.

로스앤젤레스는 LA 갤럭시와 LAFC라는 두 개의 대표 구단을 중심으로 MLS 최다 우승 기록과 ‘엘 트라피코(El Tráfico)’ 더비의 관중 신기록을 자랑한다. 여기에 나탈리 포트만 등 할리우드 셀러브리티들이 주도해 창단한 앤젤시티FC(NWSL)가 가세하며 여성 축구의 성장까지 견인, 도시 전반에 걸쳐 축구 문화의 위상을 확고히 하고 있다. 또한 2026년 FIFA 월드컵을 비롯해 소파이 스타디움에서 열릴 대형 국제 대회, 로즈볼 스타디움에서 예정된 코파 아메리카 등 굵직한 이벤트가 잇달아 개최되며, 로스앤젤레스는 전 세계 축구 팬들의 발걸음을 끌어모으는 진정한 글로벌 축구 도시로 자리매김하고 있다.

특히 손흥민의 합류는 한국과 LA를 상징적으로 이어주는 가교 역할을 하며, 한국 팬들과 방문객들에게 LA를 더욱 가깝고 매력적인 도시로 만들어준다. 한국은 로스앤젤레스의 핵심 시장으로, 2024년 한 해에만 30만 명 이상이 방문해 전년 대비 약 14% 증가하는 두 자릿수 성장을 보였다. 세계 최대 규모의 해외 한인 커뮤니티와 LAX로 향하는 풍부한 직항 노선을 갖춘 로스앤젤레스관광청은 이러한 성장세가 앞으로도 이어질 것으로 전망하고 있다.

2026년 FIFA 월드컵을 앞두고 로스앤젤레스는 단순한 관광지를 넘어, 전 세계인의 축구가 만들어내는 특별한 경험의 도시로 변모한다. 이에 로스앤젤레스관광청은 한국을 포함한 국제 방문객을 위해 ‘로스앤젤레스 축구 여행 가이드(Guide to the Global Soccer City)’를 발표했다. 본 가이드는 소파이 스타디움, 다저 스타디움 등 세계적 경기장 투어, MLS·NWSL 경기 관람, 현지 팬 커뮤니티와의 교류, 축구 열기를 만끽할 수 있는 스포츠 바와 문화 공간까지 담아내며, 방문객이 단순히 경기를 보는 것을 넘어 축구의 열정이 살아 숨 쉬는 로스앤젤레스 도시 전체를 경험할 수 있다.

로스앤젤레스관광청 애덤 버크(Adam Burke) 청장은 “‘명예 엔젤리노’인 손흥민 선수의 LAFC 합류는 스포츠 팬들뿐 아니라 한인 사회와 전 세계 방문객들에게도 로스앤젤레스에 있어 뜻깊은 순간”이라며, “LA가 지닌 깊은 문화적 연결성과 글로벌한 에너지를 생각하면, 그가 이곳에서 편안함을 느끼는 것은 당연하다”고 말했다. 이어 “한국을 비롯한 전 세계 팬들이 경기장의 열기를 직접 경험하고, 로스앤젤레스가 제공하는 다채로운 매력을 만끽하길 기대한다”고 덧붙였다.

소파이 스타디움(SoFi Stadium): 7만 석 규모의 초현대식 경기장으로, 2026년 FIFA 월드컵 개막전을 포함해 총 8경기를 개최 예정. NFL, 슈퍼볼, 올림픽 등 초대형 이벤트 무대이기도 하다. 일반 투어부터 단체, 프라이빗 투어까지 다양하게 제공한다.

BMO 스타디움: 2만 2천 석 규모의 축구 전용 구장으로 LAFC의 홈경기장이자 팬 문화의 성지. ‘The 3252’라 불리는 서포터 구역은 유럽·남미 못지않은 열기를 만들어낸다.

다저 스타디움(Dodger Stadium): LA 다저스의 전설적인 홈구장이자 손흥민 선수의 시구가 진행된 장소로, 경기 당일의 특별한 경험은 물론 필드, 클럽하우스, 정원 등 다양한 시설을 둘러볼 수 있는 비하인드 투어를 제공한다.

디그니티 헬스 스포츠 파크(Dignity Health Sports Park): LA 갤럭시의 홈구장으로 2만7천 석 규모. 미국 최초의 축구 전용 경기장 중 하나로, 랜던 도노번·데이비드 베컴 등 전설적 선수들의 활약 무대였다.

다음은 LA축구여행 키포인트

▷LAFC: 2022년 MLS컵 우승을 차지한 신흥 강호로, 2025년 손흥민 선수 합류로 전 세계적 주목을 받고 있다. 특히 LA 갤럭시와의 ‘엘 트라피코(El Tráfico)’ 더비는 MLS 최고의 빅매치로 꼽힌다.

▷LA 갤럭시: MLS 최다 우승팀(6회)으로 베컴, 즐라탄, 랜던 도노번 등 슈퍼스타들이 활약한 명문 구단. 라이벌 샌호세 어스퀘이크스와의 ‘캘리포니아 클래시코’는 필수 관람 경기.

▷엔젤 시티 FC(Angel City FC): 2022년 창단한 NWSL(여자 프로축구리그) 팀으로, 나탈리 포트만 등 유명 인사들이 구단주로 참여해 화제를 모았다. 여성 스포츠의 혁신 아이콘으로 자리 잡았다.

▷스포츠 바 & 서포터스 문화: LAFC 팬들은 40개가 넘는 파트너 바를 방문하면되는데 특히 링컨 하이츠의 ‘라 추페리아(La Chuperia)’와 다운타운 LA의 ‘킹 오브 윙스(King of Wings)’에서 그 열기를 느낄 수 있다. LA 갤럭시 팬들은 바 파트너 중에서도 맨해튼 비치에 위치한 ‘오비스 펍앤그릴(OB’s Pub & Grill)’에 모여 응원한다.

산타모니카의 ‘브리타니아 펍(Britannia Pub)’에서는 리즈 유나이티드 팬클럽이 모이는 아지트로, 국제적인 축구 열기를 함께 즐길 수 있다.

다운타운 LA의 라 시타 바(La Cita Bar): LAFC 공식 바 파트너이자 멕시코 축구 경기, 국가대표팀 ‘엘 트리(El Tri)’와 멕시코 리그 경기를 즐기기에 최적의 장소.

이외에도, 스튜디오 시티의 더 폭스 앤 하운즈(The Fox and Hounds), 산타모니카의 예 올드 킹스 헤드(Ye Olde King’s Head), 패서디나의 럭키 볼드윈스 펍(Lucky Baldwin’s Pub), 웨스트 할리우드의 바니스 비너리(Barney’s Beanery) 등은 각국 축구 팬들이 즐겨 찾는 대표적인 명소다.

▷더 풋볼 부티크(The Football Boutique): 다운타운 LA 패션 디스트릭트에 위치한 축구 문화 편집숍. 유니폼과 스트리트웨어는 물론, 워치 파티·유소년 클리닉·팟캐스트 등 다양한 커뮤니티 활동을 펼치며 ‘축구 문화 허브’로 자리매김했다.

▷스포츠 & 라이프스타일 여행: 경기를 관람하고 스타디움 투어를 즐긴 뒤에는 할리우드 명소, 산타모니카 해변, 다운타운 아트 디스트릭트, 미슐랭 레스토랑부터 길거리 타코까지 세계적인 미식 경험이 기다리고 있다.

▷2026 FIFA 월드컵축구대회 2026년 6월, FIFA 월드컵 기간 동안 로스앤젤레스 전역에서는 팬페스트, 거리 응원, 라이브 콘서트, 문화 공연이 함께 열려 도시 전체가 거대한 축구 축제의 무대가 될 예정이다.