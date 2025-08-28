[헤럴드경제=나은정 기자] 전 세계적으로 말차 열풍이 확산하면서 국내에서도 음료·디저트는 물론 막걸리까지 다양한 말차 제품이 쏟아지고 있다.

스타벅스 코리아는 올해 상반기 ‘제주 말차 라떼’와 ‘제주 말차 크림 프라푸치노’ 판매량이 지난해 같은 기간 대비 30% 이상 증가했다고 28일 밝혔다. 말차 인기에 힘입어 스타벅스의 말차 음료 메뉴는 제주 지역 한정 메뉴를 포함해 9종으로 늘었다. 녹차 음료가 단 한 종에 불과한 것과 대조적이다.

스타벅스 코리아 관계자는 “즐겁게 건강을 챙기는 ‘헬시플레저’ 트렌드 속에 연예인을 따라 하는 모방 소비로 특히 젊은층에서 말차가 인기”라고 설명했다.

투썸플레이스 역시 지난달 출시한 말차 음료 3종이 출시 2주 만에 50만 잔 이상 판매되는 기록을 세웠다. 투썸 역 디저트 ‘떠먹는 아박’에 말차를 더한 ‘떠먹는 말차 아박’을 선보이 소비자 공략에 나섰다.

전 세계적으로 말차 열풍을 이끈건 스타들이다.

블랙핑크 제니는 개인 유튜브 채널에서 “요즘 커피 대신 이걸 마신다”며 직접 아이스 말차를 만들어 화제가 됐다. 해외에서도 가수 두아 리파, 배우 젠데이아 등이 소셜미디어(SNS)를 통해 말차를 즐기는 모습을 공유해 눈길을 끌었다.

인스타그램에 ‘#말차’ 해시태그가 달린 게시물은 40만 건을 넘어섰으며, 영어 ‘#matcha’는 930만 건에 달하는 등 SNS에서 말차 인기는 더욱 뜨겁다.

업계에서는 말차 인기가 단순히 유행을 넘어 건강에 대한 관심과 맞닿아 있다고 분석한다. 말차는 항산화 성분을 함유해 심장 질환 예방에 도움을 줄 수 있으며, 신진대사 촉진과 체중 감량 효과가 알려지면서 건강을 중시하는 소비자들에게 매력적인 선택지로 떠올랐다.

업계 관계자는 “말차는 색감과 맛, 건강 이미지를 모두 갖춘 드문 식재료”라며, “한 시즌 유행을 넘어 스테디셀러로 성장할 가능성이 높다”고 말했다.

글로벌 시장조사기관 리서치앤마켓에 따르면 세계 말차 시장은 지난해 38억4000만 달러(약 5조4000억원)에서 올해 42억4000만 달러로 성장하고 2029년에는 64억8000만 달러 규모로 대폭 늘어날 것으로 전망된다.