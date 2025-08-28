[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국은행 금융통화위원회는 28일 열린 통화정책방향 회의에서 기준금리를 현재의 연 2.50%로 유지했다. 지난달에 이은 2연속 동결이다.

성장률 전망치는 소폭 상향됐다. 한국은행은 같은 날 올해 한국 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 0.8%에서 0.9%로 0.1%포인트 높였다고 밝혔다.