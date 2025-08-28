[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국은행 금융통화위원회는 28일 열린 통화정책방향 회의에서 기준금리를 현재의 연 2.50%로 유지했다. 지난달에 이은 2연속 동결이다.
성장률 전망치는 소폭 상향됐다. 한국은행은 같은 날 올해 한국 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 0.8%에서 0.9%로 0.1%포인트 높였다고 밝혔다.
th5@heraldcorp.com
입력 2025-08-28 09:51:34 수정 2025-08-28 09:52:06
[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국은행 금융통화위원회는 28일 열린 통화정책방향 회의에서 기준금리를 현재의 연 2.50%로 유지했다. 지난달에 이은 2연속 동결이다.
성장률 전망치는 소폭 상향됐다. 한국은행은 같은 날 올해 한국 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 0.8%에서 0.9%로 0.1%포인트 높였다고 밝혔다.
보이스피싱 피해액 은행이 ‘전부 배상’?…“특정 금융사가 다 떠안냐”
28일 금융위원회는 관계기관 합동 ‘보이스피싱 근절 종합대책’ 관련 백브리핑에서 금융회사가 보이스피싱 관련 피해액의 일부나 전부를 배상하는 법적 근거가 마련되는 등 금융권 주요 대책들을 발표했다.
“얼마나 안 팔렸으면” 삼성 제쳤다, 난리더니…‘100만원’ 파격 인하
[헤럴드경제=박세정 기자] “결국 가격 100만원 낮췄다?” 세계 최초 두 번 접는 스마트폰으로 주목받았던 화웨이의 ‘트리폴드폰’이 100만원 낮은 가격으로 새롭게 등장한다. 이 제품은 출시 초기만 해도 삼성보다 앞선 트리폴드폰으로 선풍적인 관심을 끌었다. 하지만 화면이 깨지는 등 허술한 제품 완성도로 구매 취소가 속출했다. 377만~453만원에 달하는 고가에도 품질 문제로 결국 소비자 외면을 받으면서, 화웨이가 가격 인하 카드를 꺼낸 것으로 보인다. 화웨이에 이어 삼성전자 역시 연내 트리폴드폰 출시를 예고해, ‘두 번 접는 스마트폰’의 경쟁도 본격화될 것으로 보인다. 글로벌 ICT 업계에 따르면, 중국 IT팁스터(정보유출자) 딩자오 슈마는 웨이보를 통해 화웨이의 차기 트리폴드폰 ‘화웨이XTs’의 가격이 전작보다 약 100만원 가량 저렴해진 1만5000위안(약 291만원)이 될 것이라고 언급했다. 차기작 ‘화웨이XTs’는 세계 첫 트리폴드폰인 ‘메이트XT’에 이어 화웨이가 두 번째로
“두 사람 다 김혜수가 아니었어?” 낯익은 얼굴, 누구길래…열풍 ‘대반전’
[헤럴드경제=차민주 기자] “둘 중 뭐가 진짜야?” 영화 ‘타짜’에 출연한 김혜수 배우의 연기 장면이다. 별다른 것 없어 보이는 사진 두 장이지만, 사실 둘 중 하나는 생성형 인공지능(AI)이 만들었다. 오른쪽이 바로 AI가 만든 사진. AI 사진 제작 툴 ‘나노바나나’에 명령어(프롬프트)를 넣어 제작한 결과다. ‘제2의 지브리 열풍’이라 불리는 AI 툴 나노바나나가 정보기술(ICT) 업계에서 새롭게 주목받고 있다. 압도적인 기술력을 자랑하지만 출처가 분명치 않아, 업계의 궁금증을 증폭시키고 있다. 업계에선 구글이 개발한 것으로 추정 중이다. 발등에 불이 떨어진 건 게임 3D 그래픽 업종이다. 나노바나나가 간단한 프롬프트만으로 전문가 수준의 2D·3D 사진을 제작하면서, 3D 관련 기술자들의 고용 안정이 휘청이고 있단 분석이다. ICT 업계에 따르면 AI 툴 나노바나나가 IT업계를 뒤흔들 ‘게임 체인저’로 주목받고 있다. 이날 구글 트렌드에 따르면 지난 30일(7월 22일~8월 22
“두 사람 다 김혜수가 아니었어?” 낯익은 얼굴, 누구길래…열풍 ‘대반전’
[헤럴드경제=차민주 기자] “둘 중 뭐가 진짜야?” 영화 ‘타짜’에 출연한 김혜수 배우의 연기 장면이다. 별다른 것 없어 보이는 사진 두 장이지만, 사실 둘 중 하나는 생성형 인공지능(AI)이 만들었다. 오른쪽이 바로 AI가 만든 사진. AI 사진 제작 툴 ‘나노바나나’에 명령어(프롬프트)를 넣어 제작한 결과다. ‘제2의 지브리 열풍’이라 불리는 AI 툴 나노바나나가 정보기술(ICT) 업계에서 새롭게 주목받고 있다. 압도적인 기술력을 자랑하지만 출처가 분명치 않아, 업계의 궁금증을 증폭시키고 있다. 업계에선 구글이 개발한 것으로 추정 중이다. 발등에 불이 떨어진 건 게임 3D 그래픽 업종이다. 나노바나나가 간단한 프롬프트만으로 전문가 수준의 2D·3D 사진을 제작하면서, 3D 관련 기술자들의 고용 안정이 휘청이고 있단 분석이다. ICT 업계에 따르면 AI 툴 나노바나나가 IT업계를 뒤흔들 ‘게임 체인저’로 주목받고 있다. 이날 구글 트렌드에 따르면 지난 30일(7월 22일~8월 22