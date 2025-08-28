주한이탈리아대사관과 협업…와인·여행 할인도

[헤럴드경제=강승연 기자] 홈플러스는 주한이탈리아대사관과 내달 10일까지 세계미식여행 3탄 ‘이탈리아, 어디까지 맛봤니?’를 진행한다고 밝혔다.

홈플러스는 지난 4월 1탄 미국편에 이어 지난 6월 2탄 캐나다편 행사를 했다. 이번 이탈리아편에서는 150여종의 이탈리아산 식품을 저렴하게 선보인다.

3일까지 이탈리아 듀럼밀을 사용한 파스타 30여종을 행사 카드로 결제하면 40% 할인한다. 일리의 캡슐커피 10여종은 투플러스원(2+1), 이탈리아 고대 곡물인 ‘파로’와 ‘카스텔리모 포지타노캔디’는 원플러스원(1+1) 혜택을 제공한다.

또 와인 ‘빈야드 모스카토 스푸만테’와 ‘빈야드 드라이 스파클링’은 5990원에 판매한다. 홈플러스에 입점한 하나투어·모두투어는 여행 상품 구매 시 10만원 추가 할인 혜택을 제공한다.

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 “세계의 먹거리를 더 저렴하게 선보이고, 글로벌 소싱 역량을 강화해 세계미식여행을 지속할 것”이라고 말했다.