보이지 않는 설비까지 디지털 트윈으로 통제 공정 시뮬레이션으로 리스크·비용·환경 관리 배기 유틸리티 기점으로 제조 AX 플랫폼 확장

[헤럴드경제=차민주 기자] SK AX가 제조 산업 맞춤형 ‘인공지능 전환(AX) 기반 배기 유틸리티 설비 디지털 트윈 플랫폼’ 구현에 나섰다고 28일 밝혔다.

배기 유틸리티 설비는 제조 공정에서 발생하는 유해가스·오염 입자·악취물질 등을 안전하게 처리하는 인프라다. 이 설비가 멈추면 공정 전체가 중단되거나, 품질 저하·환경 규제 위반·인명 사고 등이 이어질 수 있다.

SK AX는 이 같은 위험을 예방하고자 배기 유틸리티 설비 전반을 디지털 트윈으로 구현, 실시간 데이터를 기반으로 운영을 제어하는 체계를 마련한단 방침이다. 먼저 배기 장비·덕트(Duct)·댐퍼(Damper)·압력계 등 주요 장비를 3D로 시각화한다. 이어 사물인터넷(IoT) 센서·영상 AI·열화상 카메라 등에서 수집한 압력·온도·진동·유해 물질 농도 데이터를 실시간으로 연동해, 실제 설비 상태와 동작을 가상 공간에서 재현한다.

SK AX는 디지털 트윈 플랫폼을 활용하면 각종 위험에 대한 선제 대응이 가능하다고 설명했다. 설비 이상 징후를 조기에 감지하고, 공정 변경이나 운전 조건 변화에 따른 영향을 사전 시뮬레이션할 수 있기 때문이다. 배관 흐름·압력 손실·장비 간 병목 구간 등도 실시간으로 파악 가능하다.

아울러 SK AX는 디지털 트윈 플랫폼 내 AI 기반 설비 정밀 제어로 에너지 낭비 또한 줄일 수 있다고 강조했다. 배기 팬 속도·설비 가동 주기·배기 압력 등과 같은 설비 운전 정보와 에너지 사용 패턴을 AI가 실시간으로 분석, 에너지 효율성이 가장 높은 운전 조건을 자동 제시해 준다.

이에 따라 디지털 트윈 플랫폼을 도입하면 ▷설비 사고 발생 건수 최대 5% 감소 ▷운영∙투자비 10% 이상 절감 ▷설비 운영 효율 25% 이상 향상 등 성과가 기대된다고 SK AX는 설명했다.

더불어 디지털 트윈 플랫폼은 AX 기반 안전·보건·환경(SHE) 서비스와도 연계된다. 해당 플랫폼은 작업 전 위험 요소를 사전 식별하고, 설비·환경 변화에 따라 자동으로 경고·대응 체계를 가동해 준다. 이어 배출가스·수질 등 환경 데이터를 실시간 시각화하고, 환경 기준 초과 가능성을 예측할 수 있어 환경·사회·지배구조(ESG) 운영도 지원한다.

SK AX는 이번 유틸리티 설비 디지털 트윈을 시작으로 전 공정 설비를 통합해 제어할 수 있는 제조 AX 체계로 플랫폼을 확장할 방침이다.

김광수 SK AX 제조서비스부문장은 “이번 디지털 트윈 플랫폼은 단순한 설비 구조 복제를 넘어, 데이터를 기반으로 설비를 운용하고 공정을 통제하는 실행형 제조 AX 대표 사례”라며 “눈에 보이지 않던 설비까지 AX로 전환해 고객이 수율을 높이고 리스크를 줄이며, 환경 규제에도 능동적으로 대응할 수 있게 하겠다”고 했다.