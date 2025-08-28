지난 4월 초·중·고등학생 창작 공모전 진행 영상·만화·포스터 등 제작…총 376편 출품 14편 대상·최우수상…총 500만원 상금 수여

[헤럴드경제=차민주 기자] LG헬로비전은 시청자미디어재단 서울센터·한국지능정보사회진흥원과 함께 전국 청소년을 대상으로 하는 ‘2025년 바른 인공지능(AI)·디지털 생활’ 창작 공모전 시상식을 개최했다고 28일 밝혔다.

이번 공모전은 디지털 세대 아동·청소년이 미디어 창작 경험을 통해 올바른 AI·미디어 활용 역량을 강화하는 것을 목표로 마련됐다. LG헬로비전은 ‘바른 AI·디지털 생활’을 주제로 지난 4월부터 약 3개월간 공모를 진행했다. 이에 영상·만화·카드뉴스·포스터 등 총 4가지 유형으로 총 376편이 접수됐다.

이후 주제 적합성·창의성·공익성·완성도 등을 토대로 내외부 심사가 시행됐다. 수상자에게는 방송통신위원장상, 과학기술정보통신부장관상, LG헬로비전 대표이사상 등과 함께 총 500만원 규모의 상금이 수여됐다.

LG헬로비전은 대상 2편·최우수상 3편을 비롯해 총 14편의 작품을 선정해 시상했다. 대상은 ▷방통위원장상 ‘디지털로 디톡스 즉시 실현!(영동일고)’ ▷과기정통부장관상 ‘AI친구 나나(인천아람초)’가 수상했다. 최우수상은 ▷LG헬로비전 대표이사상 ‘바르게 써요! AI(신주초)’ ▷시청자미디어재단 이사장상 ‘SNS에 휘둘린 나(서울미성초)’ ▷한국지능정보사회진흥원장상 ‘AI를 믿었더니…(신주초)’가 받았다.

수상작은 AI 디지털 역기능의 위험성을 인식·예방하는 방법과 올바른 디지털 사용에 관한 내용을 작품으로 표현해 높은 평가를 받았다. 특히 디지털 디톡스를 위해 청소년 스스로 바람직한 판단력이 필요하고, SNS보다 현재를 소중히 생각하라는 메시지로 의미를 더했다고 LG헬로비전은 설명했다.

심사위원으로 참여한 김봉섭 한국지능정보사회진흥원 연구위원은 “이번 출품작들은 단순 창작 활동을 넘어, 아동·청소년이 AI의 가능성과 위험성을 동시에 인식하고 스스로 균형 있는 활용 방안을 모색한 점에서 의미가 크다”며 “이는 미래 세대가 AI와 디지털 윤리의식을 함께 키워가는 중요한 계기가 됐다”고 말했다.

임성원 LG헬로비전 상무는 “청소년들이 직접 만든 창작물을 통해 건전한 디지털 이용 문화가 형성되기를 기대한다”며 “앞으로도 미래 세대들이 올바른 AI 생활을 할 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 했다.