탱고와 재즈의 뜨거운 여름밤 선사

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 송파구(구청장 서강석)는 지난 26일 잠실 롯데콘서트홀에서 ‘2025 해피 서머타임 콘서트’를 개최했다고 밝혔다. 이번 공연은 구와 송파문화재단이 공동으로 기획한 ‘송파 문화공연 시리즈’의 일환으로, 구민 누구나 무료로 관람할 수 있었다.

이번 무대는 평소 쉽게 접하기 어려운 탱고와 재즈라는 두 장르를 한자리에서 감상할 수 있는 특별한 기회로 관객들에게 새로운 음악적 경험을 선사했다.

이날 공연에는 자원봉사자, 모범납세자, 유공 구민, 보훈 가정 등 지역사회에 기여한 주민들이 초청됐다.

1부 공연에서는 시나이림 탱고밴드’가 무대를 꾸몄다. 반도네온, 피아노, 바이올린 등 9인조로 구성된 밴드는 정통 아르헨티나 탱고의 진수를 선보였으며, 전문 무용수들의 열정적인 퍼포먼스가 펼쳐졌다.

2부는 국내 대표 재즈 보컬리스트 웅산이 이끄는 ‘웅산밴드’가 무대에 올라 풍성한 사운드를 선보였다. ‘Summertime’, ‘Take Five’ 등 재즈 곡은 물론, 국악과의 협연곡 ‘쑥대머리’를 통해 전통과 현대가 어우러진 이색 무대를 연출했다.

송파구는 올해 총 5회에 걸쳐 롯데콘서트홀에서 다양한 장르의 문화공연을 선보이며, 주민들의 문화 향유 기회를 꾸준히 확대해 나가고 있다.

서강석 구청장은 “3분 만에 매진될 정도로 큰 관심을 보여주신 만큼 일상에서 수준 높은 공연을 접할 수 있도록 앞으로도 다양한 문화 프로그램을 운영해 나가겠다”고 말했다.