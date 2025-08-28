[헤럴드경제=김영철 기자] 인공지능(AI) 대장주 엔비디아는 27일(현지시간) 2분기(5∼7월) 매출과 주당 순이익이 각각 467억4000만달러와 1.05달러의 주당 순이익을 기록했다고 밝혔다.

이는 시장조사 업체 LSEG가 집계한 매출 460억6천만 달러와 주당 순이익 1.01달러를 각각 살짝 웃도는 수치다.