[헤럴드경제=김영철 기자] 인공지능(AI) 대장주 엔비디아는 27일(현지시간) 2분기(5∼7월) 매출과 주당 순이익이 각각 467억4000만달러와 1.05달러의 주당 순이익을 기록했다고 밝혔다.
이는 시장조사 업체 LSEG가 집계한 매출 460억6천만 달러와 주당 순이익 1.01달러를 각각 살짝 웃도는 수치다.
입력 2025-08-28 05:56:26
싸이, 향정신성의약품 대리 처방 혐의 수사 중…오재원도 처벌받은 수면제
[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 싸이(본명 박재상·48)가 대면 진료 없이 향정신성 의약품을 처방받은 혐의로 경찰에 입건돼 수사 중이다. 서울 서대문경찰서는 싸이와 싸이에게 의약품을 처방한 대학병원 교수 A 씨를 의료법 위반 혐의로 수사 중이다. 싸이는 2022년부터 최근까지 대면 진료를 받지 않은 채 서울의 한 대학병원에서 향정신성 의약품에 해당하는 수면
“얼마나 안 팔렸으면” 삼성 제쳤다, 난리더니…‘100만원’ 파격 인하
[헤럴드경제=박세정 기자] “결국 가격 100만원 낮췄다?” 세계 최초 두 번 접는 스마트폰으로 주목받았던 화웨이의 ‘트리폴드폰’이 100만원 낮은 가격으로 새롭게 등장한다. 이 제품은 출시 초기만 해도 삼성보다 앞선 트리폴드폰으로 선풍적인 관심을 끌었다. 하지만 화면이 깨지는 등 허술한 제품 완성도로 구매 취소가 속출했다. 377만~453만원에 달하는 고가에도 품질 문제로 결국 소비자 외면을 받으면서, 화웨이가 가격 인하 카드를 꺼낸 것으로 보인다. 화웨이에 이어 삼성전자 역시 연내 트리폴드폰 출시를 예고해, ‘두 번 접는 스마트폰’의 경쟁도 본격화될 것으로 보인다. 글로벌 ICT 업계에 따르면, 중국 IT팁스터(정보유출자) 딩자오 슈마는 웨이보를 통해 화웨이의 차기 트리폴드폰 ‘화웨이XTs’의 가격이 전작보다 약 100만원 가량 저렴해진 1만5000위안(약 291만원)이 될 것이라고 언급했다. 차기작 ‘화웨이XTs’는 세계 첫 트리폴드폰인 ‘메이트XT’에 이어 화웨이가 두 번째로
“두 사람 다 김혜수가 아니었어?” 낯익은 얼굴, 누구길래…열풍 ‘대반전’
[헤럴드경제=차민주 기자] “둘 중 뭐가 진짜야?” 영화 ‘타짜’에 출연한 김혜수 배우의 연기 장면이다. 별다른 것 없어 보이는 사진 두 장이지만, 사실 둘 중 하나는 생성형 인공지능(AI)이 만들었다. 오른쪽이 바로 AI가 만든 사진. AI 사진 제작 툴 ‘나노바나나’에 명령어(프롬프트)를 넣어 제작한 결과다. ‘제2의 지브리 열풍’이라 불리는 AI 툴 나노바나나가 정보기술(ICT) 업계에서 새롭게 주목받고 있다. 압도적인 기술력을 자랑하지만 출처가 분명치 않아, 업계의 궁금증을 증폭시키고 있다. 업계에선 구글이 개발한 것으로 추정 중이다. 발등에 불이 떨어진 건 게임 3D 그래픽 업종이다. 나노바나나가 간단한 프롬프트만으로 전문가 수준의 2D·3D 사진을 제작하면서, 3D 관련 기술자들의 고용 안정이 휘청이고 있단 분석이다. ICT 업계에 따르면 AI 툴 나노바나나가 IT업계를 뒤흔들 ‘게임 체인저’로 주목받고 있다. 이날 구글 트렌드에 따르면 지난 30일(7월 22일~8월 22
