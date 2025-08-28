새 학기 첫 주 기념행사 중 창문 통해 난사…20대 범인 스스로 목숨 끊어 시장 “아이들이 기도 중이었다”…트럼프 “비극적 사건, 상황 계속 주시”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 학교에서 27일(현지시간) 어린이 2명이 숨지고 10여명이 다치는 총격 사건이 발생했다.

AP 통신과 현지 경찰에 따르면 이날 오전 8시 30분께 미니애폴리스의 한 가톨릭 학교(Annunciation Catholic School)에서 소총 등으로 무장한 용의자가 총기를 난사했다.

이날 학교는 오전 8시 15분부터 미사가 진행 중이었다.

범인은 학교 교회 옆으로 접근해 창문을 통해 미사 중이던 아이들을 향해 창문을 통해 총격을 가했다.

이 총격으로 신도석에 앉아 있던 8살과 10살 어린이가 그 자리에서 숨졌다.

미니애폴리스 경찰은 어린이 14명을 포함해 17명이 다쳐 인근 병원에서 치료받고 있으며, 이 중 어린이 2명의 부상 정도가 심각하다고 밝혔다.

범인은 소총과 권총으로 무장했으며 이날 미사는 “새 학기 첫 주를 기념하는 행사였다”고 경찰은 전했다.

범인은 20대로 추정됐으며 교회 뒤쪽에서 스스로 목숨을 끊었다. 구체적인 신원은 알려지지 않았다.

경찰은 범인의 단독 범행으로 보고, 범행 동기를 조사 중이다.

1923년 세워진 가톨릭 학교는 프리스쿨(유치원)부터 8학년(중학교 과정)까지 있는 학교로, 이번 주가 새 학년 개학 첫 주였다.

인근 주민 빌 비네만은 “약 4분 동안 50발에 가까운 총성이 들렸다”며 “처음엔 총성이 아니라고 생각했다. 너무 많고 불규칙적이었다”고 당시 상황을 전했다.

야콥 프레이 미니애폴리스 시장은 학교 앞 기자회견에서 “아이들이 실제로 기도 중이었다. 새 학기의 첫 주였다. 교회 안에서였다”고 말했다.

팀 월즈 미네소타 주지사는 소셜미디어 엑스(X·엑스)에 “끔찍하다. 범인이 제압됐으며 주민들에게 더 이상 위협은 없다”고 적었다.

그러면서 “아이들과 교사들을 위해 기도한다. 새 학기 첫 주가 이 끔찍한 폭력으로 얼룩졌다”고 말했다.

도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜 계정에 “미니애폴리스에서 발생한 비극적인 총격 사건에 대해 모든 보고를 받았다”며 “미 연방수사국(FBI)이 신속하게 대응했으며, 현재 현장에 있다”고 적었다.

이어 “백악관은 이 끔찍한 상황을 계속해서 주시할 것”이라며 “이 사건과 관련된 모든 분을 위해 나와 함께 기도해 달라”고 말했다.

미니애폴리스에는 전날 한 고등학교 밖에서 총격이 발생해 1명이 숨지고 6명이 다치는 총격이 발생했다. 또 몇 시간 후에는 도심에서 또 다른 총격이 발생해 2명이 사망했다.

지난 6월에는 미네소타 주의회 하원의원과 배우자가 자택에 침입한 괴한의 총격을 받고 숨졌고, 같은 날 인근 도시 챔플린에 거주하는 주 상원의원도 총격받고 다친 바 있다.