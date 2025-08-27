김완기 특허청장 ‘한-멕시코 특허청장회담’을 진행하고 산티아고 니에토(Santiago Nieto) 멕시코 특허청장과 기념촬영을 하고 있다.
[헤럴드경제= 이권형기자] 김완기 특허청장은 27일 콘래드 서울 호텔(서울 영등포구)에서 산티아고 니에토(Santiago Nieto) 멕시코 특허청장과 양자회담을 갖고, 양 청의 지식재산 관련 최신동향과 특허심사 협력 방안 등에 대해 논의했다.


