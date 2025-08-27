유소년 체육 41년 후원 공로 인정

교보생명은 신창재(오른쪽) 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 지난 25일 서울 종로구 본사에서 한국 유소년 체육 발전에 이바지해 온 공로를 인정받아 대한체육회로부터 감사패를 받았다고 27일 밝혔다.

전달식(사진)에 참석한 유승민(왼쪽) 대한체육회장은 “지난 4년간 약 2000개의 학교 운동부가 해체되는 등 유소년 체육 여건이 갈수록 어려워지는 상황에서 교보생명이 40년 넘게 아이들에게 꿈과 도전의 무대를 제공해 온 점에 깊이 감사드린다”고 말했다. 이번 감사패에는 교보생명이 1985년부터 ‘교보생명컵 꿈나무체육대회’를 꾸준히 개최·지원하며 기초체육 저변 확대와 국가대표 배출 등 한국 스포츠 발전에 이바지한 공로에 대한 감사 메시지가 담겼다. 신용호 창립자는 ‘국민교육진흥’과 ‘민족자본형성’을 창립 이념으로 삼아 세계 최초의 교육보험을 창안하고, 교보문고를 설립했다. 신 의장은 “교보생명 설립 당시 사명이 ‘대한교육보험’이었고, 초등학생들을 위한 체육대회를 개최해 온 것도 교육의 일환”이라고 말했다. 이어 “교육보험으로 출발한 회사가 교육 차원에서 40년 넘게 꿈나무 체육대회를 후원해 온 것은 자연스럽고 당연한 일”이라고 화답했다. 박성준 기자