[헤럴드경제=양대근 기자] 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 이하 한국타이어)의 플래그십 타이어 브랜드 ‘벤투스(Ventus)’ 초고성능(UHP) 라인업이 유럽 출시 20주년을 맞이했다고 27일 밝혔다.

한국타이어의 ‘벤투스’는 유럽 시장을 겨냥해 지난 1991년 론칭한 브랜드다. 2005년에는 ‘벤투스’ UHP 라인업 1세대 모델 ‘벤투스 S1 에보(Ventus S1 evo)’ 현지 출시한 이후 테크놀로지 혁신을 통해 탄생한 고성능 세단∙SUV 최적 UHP 제품을 지속적으로 선보이며 브랜드 입지를 넓혀왔다는 평가다.

특히 지난해 11월에는 4세대 최신 UHP 제품인 ‘벤투스 에보(Ventus evo)’를 글로벌 최초로 유럽에 론칭하며 현지 스포츠카 및 슈퍼카 고객들로부터 큰 관심을 받았다.

‘벤투스 에보’는 최신 인공지능 기술로 개발한 최적 컴파운드 채택으로 특정 성능 향상 시 다른 성능이 저하되는 ‘트레이드 오프(Trade-off)‘를 극복한 점이 핵심이다. 이를 통해, 뛰어난 제동력과 코너링, 연비 효율, 마일리지 성능 등이 최적 균형을 이루며 고성능 차량의 드라이빙 퍼포먼스를 안정적으로 뒷받침한다.

‘벤투스’ UHP 라인업의 기술력은 유럽 유력 자동차 전문지들로부터 높게 평가받고 있다. 올해 5월 ‘벤투스 에보’의 독일 ‘아우토 빌트(Auto Bild)’ 주관 타이어 비교 테스트 ‘최우수(Exemplary)’ 등급 획득을 포함하여 ‘벤투스’ 브랜드 제품군들은 ‘아우토 빌트 알라드(Auto Bild Allrad)’, 영국 ‘오토 익스프레스(Auto Express)’ 등에서 진행한 테스트에서 매년 우수한 성적을 거둔 바 있다.

이를 바탕으로, 포르쉐, 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 유럽 프리미엄 브랜드를 포함해 현재 글로벌 30여개 완성차 브랜드에 신차용 타이어를 공급하며 톱티어(Top Tier) 기술력을 인정받고 있다. 지난 2023년부터는 독일 럭셔리 모빌리티 브랜드 ‘브라부스(BRABUS)’의 오피셜 테크니컬 파트너로도 활약하며 유럽 시장 내에서의 프리미엄 브랜드 입지를 지속 강화해 나가고 있다.

이와 함께, ‘월드 랠리 챔피언십(WRC)’, ‘람보르기니 슈퍼 트로페오 시리즈’, ‘뉘르부르크링 24시 시리즈’ 등 유럽에서 개최되는 최정상급 모터스포츠 대회를 포함해 글로벌 70여개 대회에 레이싱 타이어 독점 공급 및 참가팀 후원을 통해 최상위 모터스포츠 기술력을 입증하고 있다. 해당 모터스포츠 대회에서 확보한 데이터는 ‘벤투스’ UHP 제품 기술력 개발에도 활용된다.

한국타이어는 최근 ‘벤투스’ 유럽 출시 20주년을 기념한 브랜드 체험 행사도 개최했다. 지난 7월 유럽 자동차 전문 인플루언서 초청 ‘벤투스 익스피리언스’를 열어 람보르기니 슈퍼 트로페오 아시아 시리즈 한국 경기 참관, 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 ‘한국테크노링’에서의 슈퍼카 시승 체험 행사 등을 제공했으며, 앞선 4월 독일에서 ‘벤투스 에보 드라이빙 익스피리언스 2025’를 개최해 현지 소비자들과 초고성능 타이어 시장을 선도하는 혁신 기술력을 공유했다.

한편, 한국타이어는 현재 유럽 시장에서 ▲벤투스 에보 ▲벤투스 S1 에보 Z(Ventus S1 evo Z) ▲벤투스 S1 에보3(Ventus S1 evo3) 등을 운영하며 현지 고객들에게 가장 진보된 UHP 기술력 경험 기회를 제공하고 있다. 올해 하반기에는 트랙과 일상을 아우르는 초고성능 익스트림 슈퍼 스포츠 타이어 ‘벤투스 에보 Z(Ventus evo Z)’까지 출시를 앞두고 있다.

한국타이어 관계자는 “앞으로도, 본사 ‘테크노플렉스’, 하이테크 연구소 ‘한국테크노돔’을 포함한 글로벌 5개 R&D 센터, 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 ‘한국테크노링’으로 이어지는 최첨단 인프라를 활용한 기술 혁신을 이어나가며 초고성능 타이어 부문 테크놀로지 리더십을 더욱 공고히 다진다는 계획”이라고 밝혔다.