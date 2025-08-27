- 도 농기원, 귀농귀촌 희망 40대 이상 퇴직 예정자·도민 대상 맞춤형 교육 실시

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 농업기술원은 연암대학교와 ‘지역혁신 중심 대학지원체계(RISE) 귀농귀촌 교육사업’을 추진한다고 27일 밝혔다.

이 사업은 귀농·귀촌을 희망하는 40대 이상 퇴직 예정자와 도민에게 맞춤형 교육 프로그램을 제공키 위해 마련했다.

시군농업기술센터가 교육생 모집과 과정 기획·개발을 맡고, 연암대가 교육 운영과 예산을 지원하는 ‘대학-지역센터 협력형 모델’로, 오는 11월까지 21개 과정, 531명을 대상으로 교육을 진행한다.

교육은 ▷충남형 케이(K)-스마트팜 중장년 직업전환 교육 ▷드론 정비 ▷농업기계 활용 ▷육묘 및 기초 재배기술 ▷블로그 홍보 활용 ▷농약허용물질목록관리제도(PLS) 이해 등 실습 중심으로 구성했다.

도 농업기술원 관계자는 “이번 교육사업은 귀농귀촌 준비에 필요한 체계적이고 실질적인 교육을 제공해 농업 인재 양성과 안정적인 농촌 정착에 기여할 것”이라며 “앞으로도 신규 프로그램을 지속 발굴해 충남 농업·농촌의 미래 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.